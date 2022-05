Kim Jong-un moviliza el Ejército para combatir la COVID-19

El líder de Corea del Norte ordenó al Ejército ayudar a combatir la COVID-19, tras confirmarse el primer brote de la enfermedad en el país asiático.

Según confirman medios estatales, Kim Jong-un ordenó el domingo el despliegue inmediato de las “poderosas fuerzas” del cuerpo médico del Ejército de Corea del Norte para “estabilizar el suministro de medicamentos” contra la COVID-19 en Pyongyang, la capital.

De acuerdo con Kim, que está al frente del centro de respuesta a la enfermedad, los medicamentos contra el coronavirus adquiridos por el Estado no están llegando a la gente de manera oportuna y precisa.

Constató in situ que las farmacias no estaban bien equipadas para realizar sus funciones sin problemas, aunque las autoridades habían ordenado la distribución de las reservas nacionales de medicamentos. Además, encontró deficiencias como la falta de un almacenamiento adecuado de los medicamentos, aparte de las vitrinas, mientras que los vendedores no estaban equipados con la ropa sanitaria adecuada y la higiene de su entorno no cumplía las normas.

Kim criticó duramente la ejecución “irresponsable” del Gabinete y del sector de la sanidad pública, por lo que llamó una respuesta fallida a la prevención de epidemias, específicamente por no mantener las farmacias abiertas las 24 horas para distribuir medicamentos.

Pyongyang informó la semana pasada del registro de un brote “explosivo” de la COVID-19, después de haber afirmado que no hubo ningún caso de infecciones durante más de dos años desde el comienzo de la pandemia a nivel global.

Corea del Norte registró el domingo más de 392 000 “nuevos pacientes con fiebre” y ocho fallecidos por la enfermedad, lo que eleva a más de 1,2 millones la cifra de casos de infección acumulados y 50, la de víctimas mortales.

Seúl ofrece enviar vacunas y personal médico a Corea del Norte

Por su parte, el nuevo presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, ha anunciado este lunes que su Gobierno no escatimará esfuerzos para ayudar a Corea del Norte a combatir la enfermedad. En este contexto, ha expresado su disposición a proporcionar vacunas anti-COVID y otro apoyo médico si Pyongyang está de acuerdo.

“No debemos contenernos en brindar la asistencia necesaria al pueblo de Corea del Norte, que está expuesto a la amenaza del coronavirus”, dijo Yoon durante un discurso en la Asamblea Nacional (Parlamento), independientemente del estado actual de las relaciones intercoreanas.

