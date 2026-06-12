Cepeda denuncia a De la Espriella ante CPI por vínculos con paramilitares

El candidato presidencial colombiano Iván Cepeda anunció una denuncia penal contra su rival Abelardo De la Espriella por financiación del terrorismo y vínculos con grupos paramilitares.

Durante una rueda de prensa celebrada el jueves, el aspirante del Pacto Histórico indicó que el recurso fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional (CPI), al considerar que los hechos podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Cepeda señaló que las acusaciones se basan en nexos con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y en hechos que vinculan al abogado con antiguos mandos de esa organización, en el marco de la campaña hacia la segunda vuelta del 21 de junio.

“Siempre se había afirmado o presumido que De la Espriella era financiador o cómplice de la organización paramilitar, pero a raíz de los documentos que hemos venido consultando y reuniendo, podría eventualmente esclarecerse si perteneció directamente y actuó como parte de las AUC”, señaló el aspirante de izquierdas.

COMUNICADO



Iván Cepeda presenta denuncia penal ante la Fiscalía y la CPI contra Abelardo de la Espriella



- La denuncia contiene nuevas pruebas de presuntos vínculos del hoy candidato presidencial con la organización narcoparamilitar AUC.



Bogotá, 11 de junio de 2026.- El… pic.twitter.com/zRe9IaFFdo — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) June 11, 2026

Entre los elementos expuestos figuran supuestos apoyos para la selección de candidatos al Congreso respaldados por estructuras paramilitares, presuntos sobornos en centros penitenciarios, acceso irregular a propiedades de exjefes paramilitares condenados y aportes para la designación del exfiscal general Mario Iguarán.

Cepeda afirmó que esta es la primera de varias acciones legales y mencionó vínculos con exlíderes como Salvatore Mancuso, además de señalar una posible relación con la Fundación Iniciativas de Paz, impulsada por mandos de las AUC.

El candidato pidió la reactivación de investigaciones archivadas y solicitó la intervención de la justicia internacional ante la falta de avances en procesos internos.

La denuncia se produce a pocos días de las elecciones presidenciales, en un contexto de alta polarización política y con encuestas que muestran una ventaja ajustada para el sector de derecha.

Cepeda sostuvo que su campaña representa una defensa de la verdad y la justicia social, e instó a la ciudadanía a rechazar la violencia y la impunidad.