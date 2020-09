López Ariñez: Duque culpa a terceros de las fallas de su Gobierno

El presidente de Colombia, Iván Duque, sigue la costumbre del expresidente Álvaro Uribe de culpar a terceros de los problemas de su Gobierno, dice un analista.

El politólogo Fernando López Ariñez ha sostenido este domingo una entrevista con HispanTV en la que ha analizado el incesante aumento de la violencia en Colombia, donde esta semana ha superado el triste récord de 50 masacres en lo que va de año.

El experto consultado asegura que la falta de seguridad jurídica y física para los disidentes de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por el rechazo de Duque a implementar los acuerdos de paz, ha generado la violencia creciente en el país suramericano.

“Es más fácil en la actualidad echar la culpa al narcotráfico, a elementos disidentes de las FARC en vez de asumir que el Estado colombiano ha fallado en la implementación de los acuerdos de paz. Creo que esa es la cuestión que el Gobierno de Duque no quiere reconocer y prefiere echar la culpa a terceros (…) prefiere mirar a un costado y no dar respuesta a un problema que no es de hace dos años sino es histórico en el país”, señala López Ariñez.

A continuación, alerta que, si el Ejecutivo colombiano no implementa medidas estructurales que permitan avanzar en cuestiones de igualdad, de desarrollo, de reducción de pobreza y desempleo, va a ser muy difícil que garantice el Estado de derecho, donde los distintos activistas y líderes sociales y de partidos políticos puedan desempeñarse de manera democrática sin tener la amenaza de ser asesinados por grupos paramilitares u otros actores que operan en el país.

López Ariñez subraya que el Gobierno colombiano está incitando al desmembramiento del acuerdo de paz y, usando como chivo expiatorio a disidentes de las FARC o miembros del narcotráfico, busca ampliar su política militar.

Esto mientras, agrega el entrevistado, las familias colombianas están pidiendo a gritos que el Gobierno de una vez por todas ponga fin a esa violencia.

Diferentes organizaciones de derechos humanos han condenado las matanzas que se están produciendo en Colombia y exigen al Gobierno de Iván Duque que investigue y ponga fin a la situación. Asimismo, han insistido en la necesidad de cumplir los acuerdos de paz firmados en 2016 para combatir la inseguridad en el país y reforzar la protección de los grupos más vulnerables.

Fuente: HispanTV noticias

ncl/rha/hnb