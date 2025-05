Gran caravana de apoyo a Evo Morales llega a la ciudad de La Paz

“La caravana para salvar Bolivia por segunda vez”, llegó a la ciudad de La Paz con el fin de inscribir su candidatura a las elecciones presidenciales del 2025.

La gran marcha que partió desde Pirque-Parotani (Cochabamba) llegó a la ciudad de La Paz para inscribir la candidatura de Evo Morales, pese a que el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional la inhabilitó,

Los miles de sus seguidores, entres campesinos cocaleros, indígenas, obreros y simpatizantes, en medio de un fuerte contingente policial ha demostrado la fuerza del líder cocalero.

El pueblo está llorando, y no tenemos nada, no hay recursos de la canasta familiar, no hay dólar, no hay justicia, no hay economía, no hay salud, de esa manera nosotros queremos que retorne nuestro presidente Evo, de esa manera el pueblo general está aquí.

Pese a existir una orden de aprehensión contra el líder indígena, miles de sus seguidores insistieron que se quiere proscribir a Evo Morales y que este está “plenamente habilitado” para ser candidato”

La Sede de Gobierno vivió momentos tensos al casi a tres días para la inscripción final de los candidatos.

En un escenario marcado por la violencia y las presiones, Evo Morales y sus miles de seguidores insisten en inscribir su candidatura de cara a las elecciones presidenciales de agosto de esta gestión.

Sdenka Saavedra, La Paz

day/tqi