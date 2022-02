¿Por qué la CPI rechaza demanda contra Morales? Guaraní lo analiza

La Corte Penal Internacional (CPI) rechaza la demanda del gobierno de facto de Áñez en contra de Morales porque carece de sustento jurídico, opina un analista.

Mediante un comunicado emitido el lunes, Karim Khan, fiscal general de la CPI de La Haya (Países Bajos), anunció que, tras llevar a cabo un examen preliminar, decidió no abrir una investigación contra el exmandatario boliviano Evo Morales por supuestos crímenes de lesa humanidad en el marco de fuertes protestas sociales.

En una entrevista concedida este martes a la cadena HispanTV, el analista internacional Luis Guaraní ha abordado los motivos que han hecho que la CPI rechazara la demanda contra Morales.

“Una de las principales causas de que no haya prosperado esta denuncia es porque no tenía un sustento jurídico y es más una de las palabras caracterizada a los componentes de este gobierno de facto el pueblo los llamó como el gobierno de los estólidos que desconocían las normas incluso hicieron varios nombramientos, no solamente de gabinete, sino de directores al margen de los reglamentos y las leyes. Realmente fue muy desastroso la administración del gobierno de facto de Añez”, precisa Guaraní.

Cuando Evo Morales, prosigue, estaba en cumplimiento de su periodo democrático y vino el golpe de Estado, la situación económica en Bolivia era muy estable y era una de las economías que en Latinoamérica tenía uno de los índices de aprobación más altos de la región.

“Lamentablemente cuando viene el gobierno de facto de Añez, han echado por la borda completamente toda la estructura económica que se había llevada hasta entonces”, matiza.

