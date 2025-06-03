Qalibaf destaca similitudes entre Revolución Islámica de Irán y la Bolivariana de Venezuela - Noticiero 13:30

Qalibaf equipara la Revolución Islámica de Irán y la Bolivariana de Venezuela como luchas contra “la arrogancia global”. Boric anuncia proyecto para prohibir importaciones israelíes.

1. El presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, establece un paralelismo entre la Revolución Islámica de Irán, liderada por el Imam Jomeini, y la Revolución Bolivariana de Venezuela, destacando que ambas surgieron como movimientos de resistencia contra la arrogancia mundial.

2. El balance de los palestinos asesinados en ataques israelíes en la Franja de Gaza, llega a 54 510, después de que el Ministerio de Sanidad registrara el martirio de 40 personas, en las últimas 24 horas.

3. El presidente de Chile, Gabriel Boric, prometió en su última cuenta pública el envío de un proyecto de ley que prohibiría las importaciones desde Israel, además de otras medidas. Aunque valoraron el anuncio, organizaciones mantuvieron sus críticas a la inacción del gobierno respecto al genocidio en Gaza y a las demandas sociales internas.

