Handala concede a Irán datos de oficiales y bases secretas de EEUU

Handala ha afirmado que tiene identificados a oficiales y bases secretas de EE.UU. en la región, advirtiendo de una respuesta más amplia a cualquier nueva agresión.

El grupo cibernético Handala ha informado este miércoles que puso a disposición de las unidades de misiles y drones del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán una base de datos actualizada y recientemente clasificada con objetivos vinculados a instalaciones militares estadounidenses.

Según el comunicado, la medida forma parte de una operación combinada y de gran escala ejecutada en respuesta a lo que el grupo describió como una “agresión militar estadounidense”. La organización ha asegurado que todos los objetivos previamente designados fueron alcanzados con éxito.

Handala ha afirmado asimismo que antes de los recientes ataques, se emitió mensajes de advertencia a civiles que se encontraban en las inmediaciones de algunas de esas instalaciones, instándolos a abandonar las zonas blnaco de contragolpes.

En otra parte del comunicado, el grupo ha recomendado a los militares estadounidenses y a sus familias abandonar los países de la región y ha alertado que la continuidad de su presencia podría acarrear “consecuencias dolorosas”.

Handala ha concluido su mensaje con una advertencia al Comando Central de Estados Unidos (Centcom, por sus siglas en inglés), al señalar que cualquier nueva acción militar enfrentará una respuesta más amplia y contundente.

El grupo, con nexos a grupos de la Resistencia en la región, ha ampliado sus actividades desde el inicio de la agresión israelí-estadounidense contra Irán el pasado 28 de febrero, exponiendo al público datos confidenciales del régimen israelí y de Estados Unidos.

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