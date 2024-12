Jefe de HTS: Siria no será una plataforma de ataque contra Israel

El líder rebelde sirio y jefe de Hayat Tahrir al-Sham (HTS) asegura que no permitirá que Siria sea una plataforma de ataque contra Israel.

“No buscamos ningún conflicto, ni con Israel ni con ningún otro actor, y no permitiremos que Siria sea utilizada como plataforma para lanzar ataques”, afirmó Ahmad Al-Sharaa, también conocido como Abu Mohammad al-Golani, en una entrevista exclusiva con The Times el lunes.

Hizo hincapié en que, como líder del grupo armado que derrocó este mes al Gobierno de Bashar al-Asad, tras lanzar una ofensiva relámpago contra Damasco, la capital, y zonas controladas por el anterior Ejecutivo, no permitiría ataques desde el territorio sirio contra el régimen israelí o cualquier otro “Estado”.

Esta afirmación, según muchos observadores, implicaba el reconocimiento de Israel y de la ocupación de los territorios palestinos por parte de Tel Aviv por la nueva entidad gobernante en Siria.

El sábado, Al-Golani afirmó en una entrevista con el canal de televisión de la oposición Syria.tv que su grupo no quería involucrarse en un conflicto con Israel. “La situación agotada de Siria después de años de guerra y conflictos no permite entrar en nuevos conflictos”, dijo.

El fundador de la rama siria de Al-Qaeda y ex comandante adjunto del grupo terrorista Daesh también afirmó en al canal opositor que el régimen israelí ya no tenía ninguna razón para atacar al territorio sirio porque “Hezbolá e Irán ya no existen” en Siria.

En una entrevista con The Times, repitió las declaraciones, alegando que los ataques israelíes contra Siria “deben terminar e Israel tiene que retroceder a sus posiciones anteriores”.

El régimen de Tel Aviv ha aprovechado la caída de Al-Asad, intensificando notablemente las agresiones aéreas a Siria, dirigidas especialmente a su infraestructura militar.

El ejército israelí también ha tomado el control de la zona de amortiguamiento en los altos del Golán, poco después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunciara la ruptura de un acuerdo de retirada supervisado por las Naciones Unidas. El domingo, el gabinete extremista israelí aprobó además por unanimidad un plan para ampliar los asentamientos judíos en los ocupados Altos del Golán sirios.

Al-Golani también pidió a Occidente que levantara las sanciones contra el país árabe, y también desestimó la designación de su grupo por parte de Estados Unidos, el Reino Unido y otros como una “organización terrorista”, alegando que el HTS “realizaba actividades militares”.

Los comentarios se produjeron mientras, según se informa, los países están examinando la posibilidad de eliminar al grupo de la lista de organizaciones terroristas.

