Tropas rusas ya están en Bielorrusia para un despliegue conjunto

Bielorrusia anuncia la llegada de los primeros soldados rusos para la fuerza militar conjunta ante el riesgo de ataques procedentes de países vecinos.

A través de un comunicado emitido este sábado, el Ministerio bielorruso de Defensa ha confirmado la llegada de las primeras tropas rusas, inicio de un despliegue con el que se quiere “reforzar la protección” de Bielorrusia.

“Los primeros trenes con soldados rusos que forman la fuerza militar regional llegaron a Bielorrusia”, se lee en el texto que no ha precisado el número de militares desplegados por Rusia a tal efecto.

La referida Cartera ha publicado imágenes que muestran trenes y camiones militares, así como a soldados rusos recibidos por mujeres vestidas con trajes tradicionales con pan y sal en sus manos, una tradición de hospitalidad eslava.

Bielorrusia a Occidente: no lleves a tu oponente al rincón

Respecto al número de fuerzas rusas, el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, dijo el viernes que Minsk no demandará de Moscú el envío de “10 000-15 000 tropas”, porque “ya tienen suficientes problemas”.

En una entrevista concedida a la cadena estadounidense NBC News, Lukashenko advirtió a Ucrania y al Occidente de no superar militarmente a Rusia hasta el punto de arrinconar a esas tropas, pues Moscú tiene armas nucleares por una razón.

“Lo más importante es no llevar a tu interlocutor o incluso a tu oponente al rincón. Hay líneas que no debes cruzar. No las cruces [...] Rusia ha expresado claramente su posición: Dios no permita que haya un ataque en el territorio de la Federación Rusa; en ese caso, Rusia puede usar todo tipo de armas”, sostuvo.

Lukashenko aclara por qué se despliegan tropas

Ante un posible ataque desde Kiev, Bielorrusia anunció el pasado lunes la despliega de un grupo conjunta de tropas bielorrusas y rusos en sus fronteras con Ucrania. Al respecto, el presidente bielorruso detalló que la medida se debe a las advertencias recibidas de canales no oficiales sobre un posible ataque al territorio de Bielorrusia por parte de Ucrania.

Lukashenko aseveró que “si el nivel de amenaza alcanza el nivel actual, como ahora, comenzaremos a desplegar la agrupación del Estado de la Unión”.

Con fecha anterior, el mandatario bielorruso había confirmado de forma abierta que Bielorrusia está participando en la operación militar especial rusa en el territorio ucraniano. “Participamos en ella. No lo escondemos. Pero no hemos matado a nadie, no hemos enviado militares a ninguna parte”, sostuvo.

ftn/hnb