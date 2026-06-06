“EEUU pretende vender la derrota frente a Irán como una victoria”

La Casa Blanca intensifica su retórica y sus presiones contra Irán en medio de una crisis política y militar en Estados Unidos, opina un politólogo.

“Desde ya, que es parte de toda esta retórica criminal de Washington, que está desesperado porque quiere vender la derrota como una victoria. Está derrotado y lo que estamos viendo son las presiones que sufre Donald Trump en Washington por parte de Benjamín Netanyahu, una crisis en esta dupla”, ha afirmado este viernes el analista internacional Sergio Tapia en una entrevista concedida a HispanTV.

En este sentido, ha señalado que el imperialismo norteamericano, en caída libre, está fracasando y que, a nivel económico, se estima que, si Washington continúa con esta retórica, la economía mundial —ya afectada— podría verse aún más impactada.

Según el experto, se espera que en las próximas semanas empiece a afectar directamente el mercado interno de Estados Unidos.

Fuente: HispanTV Noticias

rba