Irán ve fiasco de Alemania en CSNU como “un alto precio diplomático”

Irán ha considerado el fracaso de Alemania en ocupar un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad como consecuencia de su postura irresponsable.

En una nota publicada este viernes en su cuenta en X, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, ha enfatizado que el hecho de que Alemania no haya conseguido un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU), por primera vez en décadas, supone una dura reprimenda de la comunidad internacional.

Ha precisado que la medida demuestra la creciente indignación mundial ante la “postura irresponsable, hipócrita y cómplice” del Gobierno germano respecto al genocidio en Gaza y la agresión militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Al respecto, ha remarcado que Alemania, como uno de los mayores proveedores de armas letales a Israel, ha justificado sistemáticamente el genocidio que el régimen sigue cometiendo contra los palestinos.

Asimismo, ha denunciado que cuando el régimen israelí lanzó su agresión contra Irán, Berlín se negó a condenarla, y en cambio, la describió descaradamente como “un trabajo sucio que Israel hace” por el frente del Occidente.

Baqai ha resaltado que este país europeo incluso guardó silencio sobre el crimen de guerra que supuso la masacre de 170 estudiantes en la ciudad de Minab en un ataque con misiles estadounidenses.

“El mundo está cambiando. Las naciones ya no juzgan a los gobiernos por su grandilocuente retórica sobre el derecho internacional, sino por su comportamiento real. Quienes opten por ignorar este cambio inevitablemente pagarán un alto precio diplomático”, ha subrayado el vocero.

Alemania no consiguió el miércoles los 127 votos necesarios para ser elegido como uno de los dos países que representan a Europa occidental para un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad para el período 2027-2028. Austria y Portugal obtuvieron los cupos que corresponden a la zona.

Esta es la primera vez que Alemania fracasa en su candidatura al Consejo de Seguridad en una votación en la Asamblea General, tras ocupar seis veces un puesto entre los diez miembros no permanente en el Consejo.

Alemania, tradicionalmente aliada de Israel, enfrenta también críticas internas a la ofensiva israelí en Gaza, incluso desde la gobernante Unión Demócrata Cristiana (CDU), como la del diputado Armin Laschet, quien advirtió sobre posibles violaciones del Derecho Internacional Humanitario.

Alemania suministró un tercio de las importaciones de armas del régimen israelí entre 2020 y 2024, solo superada por las ventas de armas de Estados Unidos, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo.

Alemania se encuentra entre los países occidentales que no han condenado los ataques perpetrados durante la ilegal guerra de agresión estadounidense-israelí contra Irán y las acciones destructivas del régimen sionista.

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