Policía iraní anuncia la detención de cabecillas de los disturbios

La Policía de Irán ha informado de la detención de cabecillas responsables de los disturbios en el país y que no tendrá contemplación ante los alborotadores.

“Anoche se realizaron importantes detenciones de los principales elementos de los disturbios, quienes, si Dios quiere, serán castigados después de los procedimientos legales”, ha afirmado el comandante en jefe de la Policía de la República Islámica de Irán, el general Ahmad Reza Radan, en declaraciones a la prensa este domingo.

Refiriéndose a la cooperación de las fuerzas de seguridad y policiales, el general Radan ha subrayado que “gracias a la colaboración y coordinación adecuada entre las fuerzas de seguridad y las fuerzas del orden, el nivel de respuesta ante los alborotadores ha mejorado”.

Ha resaltado la importancia de que la ciudadanía comprenda que cualquier persona que se alinee con los alborotadores termina convirtiéndose en víctima de sus objetivos violentos. Según ha indicado, estos individuos, movidos por intenciones homicidas y con el propósito de incriminar a las fuerzas del orden, están sacrificando a los jóvenes y niños de este país.

Asimismo, el general ha subrayado que, a partir de ahora, la policía diferenciará de manera tajante las protestas de los disturbios y actuará con firmeza, rapidez y sin contemplaciones contra los alborotadores.

En cuanto a los fallecidos, ha señalado que, según los informes forenses e investigaciones especializadas, una parte considerable de las víctimas fatales fue causada por armas blancas y puñaladas.

También ha añadido que en los casos donde se utilizó fuego real, la distancia de los disparos fue muy corta, lo que indica que estos actos no fueron cometidos por las fuerzas de seguridad, sino por elementos entrenados y dirigidos. Estas pruebas muestran que el nivel de violencia aplicada fue organizado y ordenado, ha remarcado.

“Estos alborotadores son en realidad soldados sin salario de los enemigos de Irán, como Estados Unidos y el régimen sionista, que, al traicionar a su país, pretendían afectar la seguridad nacional”, ha destacado el general Radan.

in embargo, ha agregado el general persa, desconocen que la seguridad de Irán es invulnerable y el pueblo iraní dará una respuesta contundente a estas conspiraciones. Una vez más, se logrará una segunda victoria sobre los sionistas, ha augurado.

Desde el 28 de diciembre comenzaron manifestaciones pacíficas en Teherán, la capital, cuando comerciantes suspendieron de forma temporal sus actividades en señal de protesta por el pronunciado desplome de la moneda nacional frente al dólar estadounidense.

Mientras las autoridades han reconocido que las expresiones pacíficas de descontento son un derecho legítimo, varias figuras “opositoras” en el extranjero y actores externos hostiles, particularmente Estados Unidos e Israel, están aprovechando el momento para impulsar sus propios intereses, e intentan enmarcar las pacíficas protestas económicas como un llamado a una confrontación más amplia.

En una publicación en su cuenta de X en idioma persa, el Mossad emitió un llamado directo a los alborotadores para que continúen con las protestas, asegurando que los apoya “no solo a distancia o con palabras”, sino “en el terreno”, según informó la radio del ejército israelí el 31 de diciembre.

