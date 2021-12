Irán afea infundios de Israel, poseedor de vastas ojivas nucleares

Teherán denuncia las declaraciones infundadas de Israel sobre el programa nuclear de Irán, mientras que el ente sionista posee vastas ojivas nucleares.

El primer ministro del régimen israelí, Naftali Bennett, pidió el jueves a las potencias mundiales frenar el programa nuclear de Irán, en lugar de continuar las conversaciones en Viena (capital austriaca) que persiguen la eliminación total de las sanciones antiraníes y la revitalización del acuerdo nuclear suscrito en 2015 entre Teherán y el G5+1 —integrado entonces por EE.UU., el Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania—.

El portavoz de la Cancillería persa, Said Jatibzade, ha dicho este lunes que, desde el principio, el régimen israelí se opuso al pacto nuclear —de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés)— e intentó firmemente socavar el convenio durante el mandato del expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021).

“Lo triste de la historia es que estas declaraciones son hechas por funcionarios de un régimen que posee ojivas nucleares y no es miembro de ningún régimen de vigilancia internacional y no ha aceptado [Acuerdo de las] salvaguardas”, ha dicho en declaraciones a la prensa, calificando las afirmaciones de Bennett de “infundadas”.

De hecho, según el vocero iraní, Israel se opone a cualquier diálogo en la región de Asia Occidental; no obstante, ha agregado, está perdiendo su poder y constantemente busca proyectar y crear problemas en la comunidad internacional.

En la actualidad, el régimen de Tel Aviv es el único en la región que no se ha adherido al Tratado de No Proliferación (TNP) nuclear, piedra angular del desarme nuclear y la no proliferación de las armas nucleares a nivel internacional. Israel, seguro del apoyo político y militar de EE.UU., tampoco ha sometido sus instalaciones nucleares a las salvaguardas totales de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA).

Es más, el régimen israelí nunca ha revelado la cantidad de armas atómicas que posee, pero las estimaciones sobre el tamaño de sus reservas nucleares oscilan entre 80 y 300 ojivas, según un informe publicado en octubre de 2019 por el portal estadounidense The National Interest.

