Fuerzas israelíes asesinan a bebé palestino de 7 meses en Cisjordania

Un bebé palestino de siete meses murió y sus padres resultaron heridos cuando el ejército israelí disparó contra un vehículo familiar en el sur de la Cisjordania ocupada.

El Ministerio de Salud palestino indicó el viernes que las fuerzas israelíes mataron a Sam Abu Haikal. Su padre, Fahd Abdul Aziz Abu Haikal, profesor en la Universidad de Belén, residía con su esposa y su hijo en Belén.

El tiroteo se produjo cuando Abu Haikal se dirigía a la casa de su madre en el barrio de Tel Rumeida, en el centro de Al-Jalil (Hebrón).

Soldados israelíes abrieron fuego con munición real, hiriendo al padre en la mano. Su esposa también resultó herida por la misma bala, que atravesó la mandíbula del bebé. Los tres fueron trasladados al hospital.

Israeli occupation forces have murdered Palestinian TODDLER and wounded his parents in the occupied West Bank city of Al Khaleel pic.twitter.com/T5qZZpif3S — Motasem A Dalloul (@AbujomaaGaza) June 6, 2026

La abuela del bebé afirmó que la familia conducía cerca del puesto de control 17 cuando vio vehículos militares israelíes y soldados a lo lejos, por lo que detuvieron el coche. En ese momento se produjeron disparos que inicialmente creyeron que eran tiros de advertencia.

“Una bala alcanzó a mi nieto, atravesó su rostro y salió por su cabeza, hiriendo a su madre en la mejilla, donde quedó alojada”, afirmó, y añadió que el proyectil también rozó el dedo del padre y que la madre permanece hospitalizada.

Tel Rumeida, una zona de Al-Jalil donde colonos israelíes viven bajo fuerte protección militar entre residentes palestinos, ha sido durante años uno de los puntos más tensos de violencia en la Cisjordania ocupada.

Más de 700 000 colonos viven en el este de Al-Quds (Jerusalén) y en Cisjordania entre más de tres millones de palestinos, según un informe de la Unión Europea de 2024.

La Cisjordania ocupada ha sido escenario de una intensificación de las redadas militares israelíes, arrestos y expansión de asentamientos desde el inicio de la guerra de Israel en la Franja de Gaza en octubre de 2023.

rba