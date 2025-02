‘Protocolo Mosquito’: aterradora táctica israelí de usar palestinos como escudos humanos

En una escena escalofriante, un hombre palestino de 80 años, con un cable explosivo alrededor del cuello, fue obligado a recorrer las casas desiertas del barrio Al-Zeitun en la ciudad de Gaza.

Por: Maryam Qarehgozlou

Durante ocho horas angustiosas, fue obligado a servir como escudo humano para los soldados israelíes, su frágil cuerpo llevado al límite mientras buscaba casas abandonadas bajo la constante amenaza de detonar el explosivo.

Este angustioso acontecimiento fue grabado en mayo del año pasado, en el auge de la guerra genocida del ejército israelí contra la Franja de Gaza, que resultó en un desplazamiento masivo en su territorio asediado de 2.3 millones de personas y la muerte de más de 48 000 palestinos, la mayoría mujeres y niños.

El hombre palestino de la tercera edad y su esposa, ambos con dificultades de movilidad, no pudieron evacuar al sur de Gaza tras las órdenes de desplazamiento. El hombre dependía de un bastón para caminar.

Al descubrir a la pareja, los soldados de la ocupación israelí aprovecharon la vulnerabilidad del anciano, amenazando con detonar el cable explosivo si no cumplía con sus órdenes.

Detuvieron a su esposa, también anciana, en su casa, mientras el hombre de 80 años, apoyado en su bastón, fue obligado a caminar delante de los soldados de la infame Brigada Nahal del ejército israelí.

Una vez cumplida la tarea, los soldados israelíes ordenaron a la pareja que huyera. Sin embargo, cuando intentaron escapar desesperadamente, fueron vistos por otro batallón israelí y asesinados sin piedad en el acto.

Según testimonios proporcionados al medio investigativo The Hottest Place in Hell por soldados de la ocupación israelí presentes durante el incidente, no les importó informar a las fuerzas cercanas de otras divisiones que la pareja anciana estaba a punto de atravesar la zona.

“Después de 100 metros, el otro batallón los vio y los dispararon inmediatamente”, citó el medio a un soldado. “Murieron así, en la calle”.

En febrero, The Hottest Place in Hell reveló otro caso perturbador relacionado con el uso de palestinos como escudos humanos por parte del ejército israelí, también llevado a cabo por la Brigada Nahal.

Según el informe, los soldados utilizaron a un civil palestino como escudo humano durante un asalto. Trágicamente, el individuo fue fatalmente disparado por un comandante desinformado que desconocía la presencia del civil, a pesar de que se le había permitido quedarse en el edificio con los soldados.

Una foto compartida por Breaking the Silence, una organización que brinda un foro para que los soldados israelíes hablen y verifica su testimonio, muestra a dos palestinos usados como escudos humanos sentados, atados y con los ojos vendados en el norte de Gaza.

El uso de civiles palestinos, tanto mayores como jóvenes, como escudos humanos es un componente del llamado “Protocolo Mosquito” del ejército israelí, una práctica que se ha vuelto común en la Franja de Gaza desde los eventos del 7 de octubre de 2023, cuando el régimen israelí lanzó su guerra genocida contra Gaza.

Esta información ha sido corroborada por testimonios tanto de soldados israelíes de la ocupación como de ex secuestrados palestinos que fueron ilegalmente detenidos en instalaciones israelíes durante años.

Estos testimonios pintan un sombrío panorama de los palestinos retenidos como secuestrados. Fueron coaccionados a hacer tareas de reconocimiento y filmación dentro de redes de túneles donde los soldados israelíes creían que los combatientes de la resistencia podrían estar escondidos.

Además, fueron obligados a entrar en edificios potencialmente minados en busca de explosivos ocultos e instruidos a mover objetos como generadores y tanques de agua, que los soldados de la ocupación israelí temían pudieran esconder entradas de túneles o trampas explosivas.

El tema del uso de civiles palestinos como escudos humanos por parte de las fuerzas israelíes ha sido ampliamente documentado por los medios de comunicación, lo que subraya la gravedad y la extensión de esta inhumana práctica.

Un informe publicado por el diario israelí Haaretz en agosto dijo que estos incidentes de uso de palestinos como escudos humanos ocurrieron de manera repetida con el pleno conocimiento de los oficiales superiores.

El informe arrojó luz sobre la deshumanización de los palestinos por parte del régimen israelí, citando una mentalidad entre los soldados que decía: “Es mejor que ellos [los palestinos] se suiciden a que lo hagan los soldados”, según les indicaban los comandantes superiores.

Según el informe, los palestinos utilizados como escudos humanos generalmente deben usar uniformes del ejército israelí, pero no botas militares, con las manos esposadas detrás de la espalda.

Aunque muchos de estos individuos tienen alrededor de 20 años, la práctica también ha involucrado a menores de edad y a personas mayores. Los soldados israelíes se refieren a cada uno de estos individuos como “shawish”, un término árabe de origen turco que significa sargento.

Una fotografía muestra a dos soldados instando a un palestino a avanzar en una escena de devastación en el norte de Gaza. (Fuente: Breaking the Silence)

A finales de octubre del año pasado, CNN exploró más a fondo el llamado protocolo en un artículo que presentó el testimonio de un soldado israelí y cinco ex secuestrados palestinos que habían sido sometidos a este tratamiento deshumanizante.

El soldado admitió que su unidad había mantenido a dos secuestrados palestinos, un niño de 16 años y un joven de 20, con el fin expreso de usarlos como escudos humanos para explorar lugares peligrosos.

Afirmó que esta práctica estaba generalizada entre las unidades militares israelíes que operaban en Gaza.

“Les dijimos que entraran al edificio antes que nosotros”, explicó. “Si hay trampas explosivas, ellas explotarán y no nosotros”, apuntó.

Mohammad Saad, un palestino de 20 años, relató su calvario de 47 días en un campamento militar en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, tras ser secuestrado por las fuerzas genocidas israelíes mientras intentaba conseguir ayuda alimentaria para él y sus hermanos menores.

Saad reveló que las fuerzas israelíes lo vistieron con uniformes militares, le pusieron cámaras y le instruyeron para realizar varias tareas, como limpiar y buscar túneles.

“Nos pedían hacer cosas como, ‘mueve esta alfombra,’ diciendo que buscaban túneles. ‘Filma bajo las escaleras,’ decían. Si encontraban algo, nos decían que lo sacáramos afuera. Por ejemplo, nos pedían que sacáramos pertenencias de la casa, limpiáramos aquí, moviéramos el sofá, abriéramos el refrigerador y el armario,” afirmó.

Mohammad Shubeir, un palestino de 17 años, compartió su aterradora experiencia de haber estado cautivo durante 10 días después de que los soldados israelíes mataran a su padre y hermana durante un asalto a su hogar en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

Mohammed Shubeir fue obligado por el ejército israelí a caminar esposado por las ruinas de su ciudad natal en el sur de Gaza en busca de explosivos. (Fuente: The New York Times)

“Estaba esposado y solo llevaba los calzoncillos”, recordó. “Me usaron como escudo humano, llevándome a casas demolidas, lugares que podían ser peligrosos o contener minas terrestres”.

El Dr. Yahya Jalil al-Kayali, de 59 años, era como miles de otros gazatíes desplazados una y otra vez. Finalmente, se encontró viviendo cerca del Hospital Al-Shifa, el que alguna vez fue el complejo médico más grande de Gaza, uniéndose a miles de civiles desplazados internamente que se refugiaron allí.

En marzo del año pasado, el ejército israelí sitió el complejo médico por tercera vez, alegando falsamente que HAMAS (Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina) lo usaba como centro de comando, una afirmación rechazada tanto por HAMAS como por comentaristas israelíes.

El asalto devastador de dos semanas resultó en la destrucción del hospital y el arresto de un número considerable de hombres dentro del hospital, incluido Al-Kayali.

Al-Kayali relató que los soldados le ordenaron buscar a los combatientes de la resistencia y trampas explosivas en cada habitación de una serie de edificios de apartamentos, mientras los tanques israelíes permanecían preparados, listos para abrir fuego si se descubrían combatientes de HAMAS.

“Pensaba que iba a morir o ser asesinado en minutos,” recordó. “Pensaba en mi familia. Porque no hay tiempo para pensar en muchas cosas. Pero también estaba preocupado por mis hijos, porque mis hijos y mi familia estaban en el edificio”, señaló.

Un gazatí vestido con uniforme militar israelí, esposado y con los ojos vendados junto a un soldado israelí en una casa en Rafah en julio de 2024. La foto ha sido difuminada para eliminar características identificativas. (Fuente: Haaretz)

Al-Kayali fue coaccionado para revisar hasta 80 apartamentos antes de ser liberado.

Una investigación separada realizada por The New York Times en octubre corroboró aún más los relatos de que los soldados y espías israelíes habían utilizado sistemáticamente a palestinos secuestrados como escudos humanos durante toda la guerra genocida en Gaza.

El informe reveló que esta práctica ilegal fue perpetrada por al menos 11 escuadras en cinco ciudades de Gaza, a menudo con la participación directa de oficiales de agencias de espionaje israelíes.

Entrevistas con siete soldados israelíes que observaron o participaron en la práctica la describieron como “rutinaria, común y organizada, realizada con un considerable apoyo logístico y el conocimiento de los superiores en el campo de batalla”.

Algunos oficiales de bajo rango intentaron justificar el uso de escudos humanos, afirmando sin fundamento que los detenidos eran “terroristas” en lugar de civiles detenidos sin cargos.

A pesar de estas afirmaciones, los oficiales a menudo reconocieron que sus detenidos no tenían vínculos con grupos de Resistencia y los liberaron sin cargos, como confirmaron un soldado israelí de la ocupación y tres palestinos que hablaron con The New York Times.

A pesar de la creciente evidencia y las investigaciones, “no hay posibilidad” de que el ejército israelí admita la práctica de usar palestinos como escudos humanos, según +972 Magazine y Local Call.

El sitio web citó a un soldado diciendo: “Si le preguntas a cualquier soldado de combate que luchó en Gaza, no hay uno solo que te diga que esto no pasa. No hay ningún batallón, al menos en el ejército regular, que pueda decir honestamente que no ha utilizado esta práctica”.

Recientemente liberados, los palestinos intercambiados como parte de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y HAMAS también han informado haber sido usados como escudos humanos por las fuerzas israelíes.

Adel Sbieh, un hombre palestino de 22 años de Gaza, compartió su experiencia como escudo humano tras su liberación durante la sexta ronda del intercambio el sábado.

Adel Sbieh, un hombre palestino de 22 años de Gaza, fue usado como escudo humano por las fuerzas israelíes. (Foto vía redes sociales)

Sbieh describió que los soldados israelíes le dijeron “tu vida no nos importa” mientras sufría una brutal tortura física y psicológica, lo que le llevó a perder una de sus piernas debido al descuido médico deliberado en los centros de detención israelíes.

En enero de 2024, Bahaa el-Din Abu Ras, un palestino de 36 años y propietario de una tienda, relató una angustiante experiencia de dos horas en Dura, en Cisjordania ocupada, durante la cual los soldados israelíes lo utilizaron como escudo humano.

De manera similar, en junio de 2024, las fuerzas israelíes ataron a un hombre palestino herido, Mujahed Azmi, al capó de un vehículo militar durante un asalto en la ciudad de Yenín, en Cisjordania ocupada, lo que llevó a Francesca Albanese, la relatora especial de la ONU sobre el territorio palestino ocupado, a calificarlo como “escudo humano en acción”.

El derecho internacional prohíbe estrictamente el uso de civiles para proteger actividades militares o involucrar a civiles de manera forzada en operaciones militares.

Sin embargo, los casos de fuerzas israelíes utilizando a palestinos como escudos humanos se remontan a 2002 en Cisjordania ocupada durante la segunda intifada.

Captura de pantalla de un vídeo en el que soldados israelíes atan a un hombre palestino al capó de su Jeep durante un asalto en Yenín, en Cisjordania ocupada.

Esta práctica, conocida como “el procedimiento del vecino,” fue utilizada por los soldados israelíes para enviar a los palestinos a los edificios temiendo trampas explosivas. También se utilizó en la búsqueda de combatientes de la resistencia buscados.

El presidente del tribunal, Aharon Barak, dictaminó que un residente de un territorio ocupado “no debe ser llevado, ni siquiera con su consentimiento, a una zona donde se esté llevando a cabo una operación militar”.

Barak en ese momento calificó la práctica de “cruel y bárbara”.

Israel ha afirmado durante mucho tiempo que HAMAS utiliza a civiles en Gaza como escudos humanos, alegando que el grupo de Resistencia incrusta infraestructura militar en áreas civiles, acusaciones que aún no han sido probadas.

El ejército israelí cita con frecuencia estas afirmaciones para justificar el alto número de muertes civiles en Gaza, donde ha bombardeado implacablemente áreas residenciales durante más de 15 meses antes del reciente alto el fuego.

Sin embargo, en un informe condenatorio publicado en marzo de 2024, Albanese explicó que Israel ha invocado repetidamente la afirmación de que los grupos de resistencia palestinos han utilizado escudos humanos en 2008, 2012, 2014, 2021 y 2022, en un intento por legitimar sus ataques.

No obstante, estas afirmaciones han sido desmentidas de manera consistente por investigaciones de derechos humanos, incluida una comisión de investigación en 2008, dijo ella.

Tras la perturbadora revelación del uso de un hombre gazatí de 80 años como escudo humano, los usuarios de las redes sociales reaccionaron con indignación, etiquetando al régimen y sus soldados como “nazi”, “malévolos” y “cobardes sucios”.

“Es una maldad de nivel bíblico”, escribió Furkan Gözükara, ingeniero en computación, en X, antes Twitter.

“La maldad se manifiesta a través de Israel”, afirmó otro usuario.

“Otro crimen despreciable de Israel por parte de las FDI [fuerzas militares de Israel]. Espero que @icj [Corte Internacional de Justicia] esté tomando nota completa de todas estas atrocidades”, escribió el activista pro-palestino Ali Hadi.

Texto recogido de un artículo publicado en Press TV.