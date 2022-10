Complots criminales, alerta a las naciones soberanas del mundo

Lo que ocurre en África al expulsar a Francia del continente es un aviso importante y los fracasos permanentes incrementarán la desesperación homicida.

La gravísima intervención de las élites sionistas occidentales creando en el mundo sabotaje, caos, represión, muertes, coacción, guerras, incentivando la destrucción nuclear del mundo, no es una tarea aislada de sus intereses de dominación y continuará con más saña en la medida que pierdan territorios, pueblos y recursos que explotaban como neocolonialistas. Lo que ocurre en África al expulsar a Francia del continente es un aviso importante y los fracasos permanentes incrementarán la desesperación homicida.

Esta peligrosa situación, tal como se ha descubierto, afecta a naciones en auge y en el caso concreto de Irán, sometido a este ataque desalmado, es producto de su gran avance en el campo interno como internacional tanto en lo científico social como en el respeto que proviene del mundo multilateral, provocando la ira de las fuerzas anglo-sionistas que buscaron un pretexto cualquiera para iniciar una campaña intensa de desestabilización en el país persa.

El resultado fue exactamente lo contrario de lo esperado, ya que tras la criminal acción en las calles realizada por elementos terroristas extranjeros asociados a ciudadanos que han vendido su ética a intereses foráneos, el pueblo unido en un gran frente común patriota desarticuló esos afanes atroces de asesinar, incendiar, caotizar una sociedad pacífica y concentrada en crecer a través de su bienestar en equicracia.

El complot contra Irán es malévolo y cobarde porque en coalición se une USA, Canadá, la Unión Europea, en gavilla para aplicar sanciones ilegales1 que impidan llevar medicinas (crimen de lesa humanidad en Plandemia que debe ser castigado), alimentos, desarrollar su economía y bienestar para el pueblo persa, afectando especialmente a niños y adultos mayores en un impacto excesivo conducente al fallecimiento de personas y bebés de estos sectores.

Sin embargo, la ley de la compensación se hace efectiva en Europa y EE. UU. donde las multitudinarias protestas solo vaticinan alzas de precios, inflación, frío invernal y agresión a sus gentes como resultado de políticas absolutamente desquiciadas. Las críticas a Liz Truss en Gran Bretaña, los chalecos amarillos reprimidos violentamente en Francia, la continuación de asesinatos de protestantes en EE.UU., la reacción popular en Polonia, Alemania, Checoeslovaquia, Moldavia, entre otras, muestra un camino en gravísimo declive. La definición ya general del “Viejo Continente” como el patio trasero de USA expone claramente la decrepitud e ineptitud de su dirigencia y el sometimiento a un vasallaje externo.

Culpar a Vladímir Putin de los errores en la conducción política de sus países u organizaciones es simplemente no disponer de una capacidad mínima de razonamiento e intentar engañar a sus ciudadanos sobre su irresponsabilidad al castigar a Rusia impidiendo a sus naciones comprar el gas o el petróleo barato y dejar en bancarrota, frío y desgaste a sus poblaciones con un altísimo costo de vida inflacionario. El octavo paquete de sanciones ilegales comprueba que los anteriores no dieron resultado y que el razonamiento objetivo tampoco funciona.

Ya el mundo está cansado de las fake news proporcionadas por las tres agencias que dominan la propaganda en el orbe: Reuters, Associated Press, France Press. Cabe señalar que hasta Elon Musk acusó al periódico Financial Times de difundir noticias falsas tras publicar un artículo donde se mencionan fallas de la red Starlink en Ucrania, pues este medio británico manifestó que el alto mando militar de Zelenski atribuyo las interrupciones en el servicio de comunicación como una de las principales razones del fracaso de su contraofensiva, ya que incluso los lanzacohetes estadounidenses HIMARS no respondieron adecuadamente.

Imponer la agenda globalista unilateral se traduce en los ataques ilegítimos a Venezuela en América o a Serbia en Europa, como muchas otras agresiones desalmadas y prohibiciones, cuya debilidad obliga a desplazarse a Joe Biden a Arabia Saudí donde lo despiden sin misericordia o a Blinken quien va a mendigar oportunidades a Latinoamérica cuyos gobiernos progresistas se comienzan a imponer en sus decisiones. Cabe destacar que en ningún genocidio ni atentado terrorista se ha manifestado la condena de Occidente; más bien elogiando a las organizaciones takfiríes Al-Qaeda o ISIS como milicias moderadas liberadoras y auspiciando las denominadas revoluciones de color que son complots simplemente.

La imposibilidad de esconder el descenso inexorable de la Corporatocracia no puede ser interpretado equivocadamente: en la medida que sus fracasos se agudicen se deberá estar más prevenido, atento, dispuesto a frenarlo en seco, ya que sus acciones serán descarnadas, difíciles de realizarlas como antes lo que implica la urgencia de complots criminales, insistiendo en la alerta máxima ante una gran confabulación para provocar desestabilización a todas las naciones soberanas en los diversos continentes debido a los avances del mundo multipolar donde la justeza social, el diálogo y la paz posibilitan que su población crezca integralmente. Estar sobreaviso del espionaje, subversión artificial, asesinatos, destrucción o saqueo de las riquezas como ocurre en Siria, por ejemplo, tiene que ser una tarea diaria de las agencias destinadas a la seguridad de esos países autónomos. El terrorismo será una constante como lo fue el ataque al puente de Crimea por el servicio especial ucraniano bajo la conducción de sus patrocinadores.

La crisis del colonialismo es cada vez más evidente y se debe estar preparado para dichos coletazos con crueldad extrema del imperio nazi sionista vigente en Occidente.

Desde el geopoder la conclusión más importante es que las guerras se ganan en el campo militar, económico y social y no en las noticias. Los falsamedios pueden engañar sobre victorias inexistentes, aunque la realidad es más fuerte que la propaganda y ello implica que las naciones soberanas cada día avanzan en su autonomía y desarrollo integral.

Las sanciones son empleadas en la vida social, familiar, jurídica y están amparadas por la ética como correctivo. Sanciones ilegales es la palabra correcta en este caso, pues son crueles, amorales y producto de sentimientos fundados en la explotación y egotismo.

Por Carlos Santa María