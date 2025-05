Premier paquistaní elogia plan de distensión de Pezeshkian

Shebaz Sharif hizo estas declaraciones el sábado en una conversación telefónica con el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y valoró los “esfuerzos benévolos, compasivos y fraternales” de la República Islámica para resolver los malentendidos y allanar el camino hacia un alto el fuego entre Pakistán y la India.

También resaltó la reciente visita del ministro de Asuntos Exteriores de Irán a Islamabad y la iniciativa de Teherán de proponer un alto el fuego, evaluando la acción como un paso “eficaz y constructivo” en pro de una desescalada.

“En las últimas décadas, Pakistán e India han librado tres guerras, pero ninguna de estas ha logrado resolver los principales problemas entre ambas naciones con armas nucleares”, lamentó Sharif.

India and Pakistan are brotherly neighbors of Iran, enjoying relations rooted in centuries-old cultural and civilizational ties. Like other neighbors, we consider them our foremost priority.



