Israel ataca Dahiya, en el sur de Beirut, pese a advertencias de Irán

Israel ha atacado este domingo la zona de Dahiya, en el sur de Beirut; lo que podría afectar el avance de acuerdo de paz entre Irán y EE.UU., que incluye a Líbano.

El ejército israelí ha informado que sus ataques aéreos alcanzaron edificio en el barrio de Dahiya, considerado uno de los principales bastiones del movimiento de Resistencia Hezbolá.

Imágenes en redes sociales dan cuenta de los daños provocados en un edificio de apartamentos. La Defensa Civil Libanesa ha informado que el ataque dejó tres personas muertas y otras seis heridas.

📌Aviones de combate israelíes han bombardeo los suburbios del sur de Beirut en otra violación del alto el fuego. pic.twitter.com/tUqnvzESjS — HispanTV (@Nexo_Latino) June 14, 2026

Previamente, los ministros israelíes de finanzas y seguridad nacional, Bezalel Smotrich e Itamar Ben Givr, respectivamente, habían reclamado al primer ministro, Benjamín Netanyahu, que endureciera los ataques contra Hezbolá y los extendiera incluso al barrio beirutí.

Desde el 2 de marzo, Israel mantiene una ofensiva ampliada sobre el Líbano que ha dejado más de 3637 muertos, más de 11 188 heridos y alrededor de 1,6 millones de desplazados.

Israel atacó Beirut el 7 de junio, lo que desencadenó la respuesta militar imediata de Irán, basándose en que el alto el fuego en el país árabe era parte del acuerdo consensuado entre Irán y Estados Unidos en Islamabad.

En reacción al bombardeo israelí de este domingo, el presidente del Parlamento iraní y negociador principal en los diálogos con EE.UU., ha escrito en X que “la agresión en el sur de Beirut ha demostrado una vez más que Estados Unidos carece, o bien de voluntad, o bien de capacidad para cumplir sus compromisos”.

ncl/rba