Trump denigra a Somalia y a su población: “Ni siquiera es un país”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha usado un tono agresivo e insultante para hablar de Somalia, afirmando que “ni siquiera es un país”.

“Somalia ni siquiera es un país”, dijo el martes el republicano en unas declaraciones recogidas por la cadena NBC en las que argumentó que “no tienen nada que se parezca a un país”.“Y si lo es, está considerado prácticamente el peor país del mundo”, sostuvo.

Los insultos del mandatario se produjeron en medio de sus continuos ataques a la población inmigrante en Estados Unidos, entre ella la diáspora somalí, que supone una destacada comunidad en Minnesota, es que está representada por la congresista demócrata musulmana Ilhan Omar, nacida en Somalia.

El magnate neoyorquino tachó además al país situado en el Cuerno de África como un “lugar terrible”, diciendo que la población somalí “prácticamente lo único en lo que son buenos [es] piratear barcos en el mar, barcos grandes”.

Desde hace varias semanas, la Administración Trump lleva a cabo una serie de investigaciones sobre Somalia contra una presunta red de fraude fiscal por el supuesto desvío de fondos federales en distintos programas de carácter social, que en uno de los casos estaría vinculada a la diáspora somalí.

El Gobierno de Trump lleva a cabo además desde inicios de mes una campaña de arrestos, redadas violentas y ataques a inmigrantes en el estado de Minnesota, que llevó a la muerte a tiros de la ciudadana estadounidense Renee Good a manos de un agente federal.

El gobernador de Mineápolis (la mayor ciudad de Minnesota), Tim Walz, su alcalde, Jacob Frey, y la representante del Estado Ilhan Omar, han condenado enérgicamente estas agresiones a inmigrantes.

Los insultos de Trump a Somalia llegaron además semanas después de que su Administración suspendiera la ayuda para el gobierno federal del país africano y apoyara la polémica decisión de su aliado, Israel, de reconocer a la autoproclamada república separatista de Somalilandia como Estado, medida que desató una ola de condenas a nivel internacional.

Aunque el propio Trump descartó por ahora reconocer a Somalilandia —región secesionista que forma parte de Somalia—, se abrió a analizar la cuestión.

Tanto Somalia, como otros países, organismos regionales e internacionales, han considerado el reconocimiento de Somalilandia por Israel, como una flagrante violación de la soberanía e integridad territorial del país africano, y han exigido a la entidad hebrea revocar la decisión.

