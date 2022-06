‘Policía no hizo nada para detener tiroteo en escuela de Texas’

Varios testigos condenaron la actuación de los agentes estadounidenses en el curso de la más mortífera masacre en la historia de Texas.

Al menos 19 niños perdieron la vida en un tiroteo perpetrado por un joven, en una escuela de la localidad de Uvalde, Texas (EE.UU.) en el que también murieron un profesor y el agresor, según informaron la noche del martes las autoridades estatales.

“La Policía no hacía nada”, dijo el jueves Angeli Rose Gómez, cuyos hijos cursan segundo y tercer grado en la escuela, al diario estadounidense The Wall Street Journal agregando que los oficiales “estaban de pie fuera de la valla, no estaban entrando ahí ni corriendo a ninguna parte”.

Asimismo, publicaciones circuladas en las redes sociales muestran que los padres en la escena del crimen están suplicando a los agentes que entren en la escuela y salven a sus hijos.

Esto mientras, los agentes de Texas se habían reunido justo fuera de la sala sin tomar las medidas necesarias para hacer frente al agresor, mientras que él estaba encerrado durante una hora en un aula con los alumnos.

El director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Víctor Escalón, también confirmó el hecho de que “aproximadamente una hora más tarde” un equipo táctico de la Patrulla Fronteriza estadounidense llegó a la escuela, irrumpió en el aula y mató al atacante. “Hay muchas posibilidades. Había numerosos oficiales”, expresó, sugiriendo que los agentes podrían haber entrado en el aula antes.

En Estados Unidos, los tiroteos en las escuelas son un flagelo recurrente que los sucesivos gobiernos hasta ahora han sido incapaces de detener.

De acuerdo con un artículo del diario The New York Times, esta tragedia se trata de la más mortífera en la historia de Texas y la segunda por número de víctimas mortales en escuelas primarias, intermedias o secundarias a nivel nacional.

“Como nación tenemos que preguntarnos cuándo en el nombre de Dios vamos a enfrentarnos a los grupos de presión a favor de las armas; cuándo en el nombre de Dios vamos a hacer lo que en el fondo sabemos que hay que hacer”, lamentó el presidente de EE.UU., Joe Biden, tras la masacre.

