Trump: Pentágono libra guerras para favorecer a fabricantes de armas

El presidente de EE.UU., Donald Trump, acusa a altos cargos del Pentágono de librar guerras para aumentar las ganancias de las empresas contratistas de armas.

Trump arremetió el lunes contra los altos mandos del Departamento de Defensa de EE.UU. (el Pentágono) diciendo que muchos de ellos prefieren seguir librando guerras para mantener felices a los contratistas de armamento de este órgano en aras de abultar aún más sus beneficios económicos, según informó la cadena de televisión estadounidense CNN.

“No estoy diciendo que los militares estén enamorados de mí; los soldados lo están, la gente más importante del Pentágono probablemente no lo esté porque no quieren hacer nada más que pelear guerras para que todas esas maravillosas compañías que fabrican bombas y aviones y todo lo demás estén felices”, señaló el líder republicano en una rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca.

El medio estadounidense apuntó que el comentario del inquilino de la Casa Blanca se ha producido después de que varios oficiales de Defensa hayan relatado a la cadena que las relaciones entre Trump y el Pentágono se han ido deteriorando a medida que el mandatario ha estado avivando vaivenes tensionales dirigidas en contra de este ente militar.

Además, las palabras del magnate neoyorquino se producen luego de que se haya revelado en los medios locales que llamó “perdedores” e “idiotas” en 2018 a los militares estadounidenses muertos durante la Primera Guerra Mundial, enterrados en el Cementerio Estadounidense de Aisne-Marne, en Francia, y aseguró que no entiende qué ganan los ciudadanos de su país al ir a combatir al extranjero.

Según un reportaje publicado en The Atlantic, Trump decidió no visitar el cementerio de soldados estadounidense de 2018 porque temía que la lluvia le estropeara el peinado: “¿Para qué ir a ese cementerio? Está lleno de perdedores”, llegó a aseverar el líder republicano ante sus colaboradores.

Durante la conferencia de prensa ofrecida desde la sede presidencial, Trump repitió lo que ha venido diciendo desde que se revelara estos datos al afirmar que el reporte “era una farsa” por tratarse de una “obra anónima con fines dañinos” y declaró que su persona siempre ha sido un claro defensor de los “héroes caídos”. “No hay nadie que los respete más que yo a los héroes caídos”, sostuvo.

