Correa denuncia persecución política contra líderes progresistas

El expresidente de Ecuador Rafael Correa afirma que la persecución política se ha convertido en una práctica contra los líderes progresistas de América Latina.

“Se utiliza a la justicia para lograr lo que no pueden en las urnas, están utilizando la persecución política como método contra los líderes progresistas de América Latina”, criticó el martes el exmandatario de Ecuador en una entrevista con el programa En Clave Política de la cadena venezolana Telesur.

En este sentido, indicó que los expresidentes Lula da Silva, en Brasil, Evo Morales, en Bolivia, y Cristina Fernández de Kirchner, en Argentina, ha sido objeto de esta estrategia, para roban la democracia. “Si por medio de la proscripción judicial proscriben candidatos e impiden la participación de candidatos, pues te están robando la elecciones, la democracia”, remarcó.

El líder ecuatoriano tachó de “demasiado ridícula” la sentencia de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que lo inhabilita para ejercer cargos públicos y, por ende, presentarse como candidato la Vicepresidencia de su país. Explica que el fallo fue emitido solo 17 días después de recibir 20 recursos de casación que eran de 900 páginas y, por tanto, la revisión requería más tiempo.

“Se demostró que el juez ponente, el que hizo la sentencia, coludió con la fiscalía, están ahí los emails para preparar la sentencia, eso es un fraude procesal, deberían estar presos ese juez y la fiscal, y los que estamos condenados somos nosotros”, lamentó Correa sobre el fallo que lo condena por un supuesto “influjo psíquico”.

“Pese a tres años y medio de destrucción somos de lejos la principal fuerza política, la gente me evalúa como el mejor presidente de la historia, soy el político con mejor imagen, no entienden que no van a poder proscribir a todo un pueblo, es tonto lo que están haciendo, y le están haciendo daño al pueblo, destrozando al pueblo”, destacó Correa.

Un tribunal de casación de Ecuador desestimó el lunes el recurso presentado por Correa para que se anule una sentencia de ocho años de prisión e igual tiempo de inhabilitación política por un delito de cohecho.

Como consecuencia de esta decisión, el exmandatario queda inhabilitado de por vida para presentarse a la Presidencia u ocupar cualquier cargo político en las próximas elecciones del 7 de febrero de 2021.

msm/ncl/rba/hnb