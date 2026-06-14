Corea del Norte avisa a EEUU que su condición nuclear es “irreversible”

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte ha afirmado que el énfasis e insistencia de EE.UU. y Corea del Sur en el desarme nuclear del país es inútil.

“La retórica sin sentido de Estados Unidos y de sus fuerzas vasallas contra la RPDC (República Popular Democrática de Corea), así como su cooperación para representar una amenaza nuclear contra ella, nunca podrá afectar la posición irreversible de la RPDC como Estado con armas nucleares, la ‘desnuclearización’ es un asunto irreversiblemente concluido”, ha afirmado este domingo un portavoz anónimo del Ministerio de Asuntos Exteriores del Norte en un comunicado difundido por la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA).

La nota se produjo después de que Corea del Sur y Estados Unidos reafirmaran el jueves su objetivo compartido de la desnuclearización de Corea del Norte, durante la sexta reunión del Grupo Consultivo Nuclear (NCG, según sus siglas en inglés).

El portavoz de la Cancillería norcoreana ha anunciado que “hablar de desarmar las armas nucleares de la otra parte beligerante es una idea descabellada y una quimera”.

También ha criticado el Diálogo Bilateral de Disuasión Extendida entre Estados Unidos y Japón de la semana pasada, en el que ambos países reafirmaron su compromiso con la “desnuclearización completa” de Corea del Norte.

Al concluir, ha destacado que no importa cuánto discutan Estados Unidos, Japón y Corea del Sur nunca podrán cambiar la actual posición de Corea del Norte, como Estado con armas nucleares.

Esas declaraciones se producen en un contexto de persistentes tensiones entre Washington y sus aliados, por un lado, y Pyongyang, por otro, en la península coreana.

Según informes, como parte de los esfuerzos destinados a fortalecer el poder nuclear de Corea del Norte, la capacidad de producción de materiales nucleares aptos para uso militar se ha duplicado en los últimos cinco años.

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