Pezeshkian: Enemigos de Irán buscan desestabilizar el país - Noticiero 13:30

1. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, destacó que los enemigos del país, tras el fracaso en la "guerra de 12 días", ahora intentan desestabilizar la nación, utilizando como pretexto los problemas económicos y las reformas que se están llevando a cabo en beneficio del pueblo.

2. Se realizan protestas en ciudades y pueblos de todo Estados Unidos contra la violencia policial, luego que un agente federal asesinó a tiros a una mujer en Minneápolis y otro hirió de bala a dos personas en Portland, Oregon.

3. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, volvió a condenar el ataque criminal realizado por Estados Unidos contra la nación sudamericana.

