HAMAS critica violencia de colonos en Cisjordania - Noticiero 21:30

Irán exige a EE.UU. indemnización por agresión militar. HAMAS condena ataque de colonos israelíes a mezquita en Cisjordania. Maduro destaca preparación para defender a Venezuela.

1. Irán reclama a EE.UU. indemnizar al país por las pérdidas materiales y humanas ocasionadas durante la agresión israelí-estadounidense del pasado junio.

2. El Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, HAMAS, condena un nuevo ataque de colonos extremistas a una mezquita en Cisjordania ocupada.

3. Venezuela denuncia una sucia campaña por parte de EE.UU. para desprestigiar a su gobierno, luego de atacar al país. El presidente Maduro asegura que están listos para defender la soberanía nacional.

zmo/rba