Presentan en Malasia el libro ‘Minab 168: Niños entre llamas del fuego’

Un libro, que relata la muerte de 168 estudiantes en el sur de Irán en un ataque estadounidense-israelí, fue presentado en el Museo de Artes Islámicas de Malasia.

El libro ‘Minab 168: Niños entre las llamas del fuego’, escrito por Mohammad Azmi Abdul Hamid y publicado en colaboración con la organización MAPIM y la Consejería Cultural de la República Islámica de Irán en Malasia, fue presentado en el Museo de Artes Islámicas de Malasia.

La ceremonia contó con la participación de destacadas personalidades culturales, académicas y sociales de Irán y Malasia, así como de intelectuales, activistas culturales e interesados en la literatura y las cuestiones humanitarias.

La obra narra el asesinato de 168 estudiantes de la escuela Shayare Tayebe durante el bombardeo de la ciudad iraní de Minab por Estados Unidos y el régimen de Israel. El libro presenta el sufrimiento de estos niños como un símbolo del dolor de los menores víctimas de la guerra, la violencia y la injusticia en todo el mundo.

A través de relatos humanos y documentación histórica, el autor busca explicar las diferentes dimensiones de esta tragedia y reflejar las consecuencias humanitarias de la guerra y la agresión.

En declaraciones a la agencia iraní IRIB News, Mohammad Azmi Abdul Hamid, presidente del Consejo Consultivo de Organizaciones Islámicas de Malasia, afirmó que la obra “no es solo el relato de un hecho trágico, sino también un recordatorio del colapso del orden tradicional mundial y de la incapacidad de las estructuras existentes para enfrentar las catástrofes humanas”.

El autor subrayó además que el objetivo del libro es sensibilizar a la opinión pública internacional sobre estas realidades y promover cambios en los mecanismos de gobernanza global para evitar la repetición de tragedias similares.

Al concluir el acto, los asistentes destacaron la importancia de las obras culturales y literarias para preservar la memoria de las víctimas y promover los valores humanos y la justicia.