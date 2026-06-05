Irán: Masacre de EEUU e Israel en escuela iraní deja una herida eterna

El canciller iraní afirmó que la masacre de niños perpetrada por EE.UU. e Israel en una escuela iraní es una herida infligida al cuerpo de la humanidad que nunca sanará.

En un mensaje en la plataforma de redes sociales Instagram con motivo del Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión, Seyed Abás Araqchi ha publicado este viernes fotografías de la ceremonia de duelo por los niños de la escuela Shayare Tayebe en Minab, que fueron asesinados en el criminal ataque con misiles estadounidenses el primer día de la reciente guerra de agresión estadounidense-israelí contra el país persa el 28 de febrero.

“La herida de los niños no es una herida que las palabras puedan expresar, especialmente cuando se trata de niñas y niños inocentes que entraron a la escuela con sus pequeños sueños y grandes corazones para crear un futuro brillante, solo para convertirse ellos mismos en faroles del cielo”, ha aseverado.

Según Araqchi, “a veces la historia la escriben los niños”, y “esta vez los niños de Minab fueron los historiadores de la herida infligida al cuerpo de la humanidad”.

El canciller iraní recordó a los mártires de Minab en su cuenta de Instagram



Araqchi rindió homenaje a los estudiantes mártires de Minab en Instagram y afirmó que su pérdida deja una herida imborrable en la humanidad. «¿qué culpa tenían?¿Por qué fueron asesinados?», preguntó. pic.twitter.com/kvgjFp3agX — HispanTV (@Nexo_Latino) June 5, 2026

“Y las conciencias despiertas se preguntarán eternamente: ¿Por qué crimen fueron asesinados?”, ha preguntado.

El Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión se conmemora cada 4 de junio. Esta fecha fue establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para reconocer el sufrimiento físico, mental y emocional que padecen los menores en todo el mundo y reafirmar el compromiso de proteger sus derechos.

En este sentido, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, también ha denunciado las masacres de niños perpetradas por EE.UU. e Israel en Irán, Palestina y Líbano.

“Desde Gaza y Cisjordania hasta Beirut, Minab, Lamerd, Teherán y muchos otros lugares de Irán y del mundo, allí donde niños han perdido la vida bajo las bombas y los misiles de Estados Unidos y del régimen sionista, la realidad es la misma: ningún objetivo militar, ningún interés político ni ningún pretexto de seguridad pueden justificar jamás la matanza de niños”, ha afirmado Baqai en un mensaje publicado en su cuenta de X.

La agresión estadounidense-israelí en la escuela de la ciudad de Minab, en el sur de Irán, causó el martirio de 168 estudiantes.

En un comunicado emitido el miércoles, el Consejo de Derechos Humanos de Irán declaró que el mundo ha permanecido en silencio ante el creciente número de crímenes de agresión estadounidenses-israelíes contra la infancia.

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