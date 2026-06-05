Dron de Hezbolá apunta al lugar de Netanyahu en su visita al norte

Un dron de Hezbolá libanés impactó en la ubicación del premier israelí, Benjamín Netanyahu, en su visita al frente norte, obligándole a huir a un refugio.

La cadena de noticias israelí i24 informó que, cuando Netanyahu, acompañado por altos funcionarios de seguridad, visitaba el jueves una escuela en el asentamiento de Shlomi, cerca de la frontera con el Líbano, sonaron las sirenas de alarma, lo que le obligó a huir a un refugio.

La oficina de Netanyahu ha confirmado que el primer ministro resultó ileso y abandonó la zona.

🇮🇱 Prime Minister Benjamin Netanyahu was in the northern town of Shlomi about 30 minutes before drone warning sirens sounded in the area.



The Prime Minister’s Office says Netanyahu was unharmed and had already left the town.



Additional sirens were later activated in the border… — Mossad Commentary (@MOSSADil) June 4, 2026

Mientras tanto, el canal 12 de la televisión israelí, con permiso de la oficina de censura militar, afirmó que hace varias semanas un dron del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá) atacó el vehículo de Rafi Milo, comandante del frente norte del ejército israelí, durante una visita de campo en el sur del Líbano.

El periódico Yedioth Ahronoth, también con autorización de la oficina de censura militar, informó de que varios altos mandos militares se encontraban en la zona en el momento del ataque, y que el dron impactó poco después de que el vehículo se marchara.

Según el periódico, una parte importante de los detalles del incidente permanece bajo censura militar.

El canal 12 de Israel catalogó, por su parte, lo sucedido como una prueba de la mayor precisión operativa y las mejores capacidades de inteligencia de Hezbolá.

Los medios de comunicación hebreos han descrito estos incidentes como uno de los sucesos de seguridad más importantes y peligrosos de los últimos meses en el frente norte, y como un mensaje para Tel Aviv.

Esto ocurre apenas unas semanas después de que Milo admitiera que el ejército israelí se vio sorprendido por la rapidez con la que Hezbolá reconstruyó y fortaleció sus capacidades.

La revelación de este incidente se produce en un momento en que la amenaza de los drones de la Resistencia libanesa se ha convertido en una de las mayores preocupaciones para las instituciones militares y de seguridad israelíes.

El portavoz del ejército israelí, bajo una intensa censura informativa, anunció que el número de soldados heridos desde el inicio de la agresión en el sur del Líbano asciende a 1243. De ellos, 72 se encuentran en estado grave. Además, se informó que 140 heridos presentan un estado moderado.

En un hecho relacionado, Moshe Davidovich, jefe del consejo regional de Mateh Asher en los territorios ocupados del norte, advirtió durante una reunión con Netanyahu sobre la continua inseguridad en los asentamientos fronterizos.

Hizo hincapié en que los residentes de las zonas fronterizas no se sienten seguros.

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