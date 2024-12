Preso israelí en Gaza a manifestantes: Quiten el sueño a Netanyahu

Un prisionero israelí dice en un vídeo sentirse decepcionado por la incapacidad del gabinete sionista de lograr un acuerdo para el regreso de los retenidos en Gaza.

En un vídeo publicado por el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), este sábado, el prisionero israelí Matan Zangauker aseguró que había estado detenido “durante más de 420 días”, una evidencia de que el material gráfico ha sido filmado recientemente.

Dice en el vídeo que está “muy decepcionado”, aseverando que el primer ministro Benjamín Netanyahu y su gabinete lo han abandonado a él y a los demás prisioneros, al no hacer nada para devolverlos sanos y salvos.

El retenido israelí dijo estar seguro ahora de que el régimen usurpador no conoce a sus enemigos ni sus intenciones, y que ello evidencia el fracaso del gabinete sionista.

Zangauker pidió al pueblo de Israel que no abandone a sus prisioneros, “porque todavía estamos vivos. Queremos regresar sanos y salvos. El aislamiento mata y la oscuridad. Cada día muero un poco más, y muere otra parte de mí: mi familia, mi madre”.

Señaló en el vídeo que no es justo que los retenidos paguen el precio de los errores cometidos por el gabinete israelí.

“Nuestras condiciones de vida son muy difíciles y hemos sido afectados por enfermedades como resultado de la falta de medicinas y alimentos”, afirmó y explicó que “con la falta de comida y de medicinas, convivimos con ratas, arañas y otros animales difíciles”.

Llamó a los israelíes a salir y manifestarse frente a la casa de Netanyahu y no dejarle dormir ni un minuto para detener la guerra y firmar un acuerdo de intercambio de prisioneros con HAMAS.

“Estamos sufriendo. Merece sufrir como nosotros, él y su familia. Espero que nos volvamos a encontrar pronto. No sé por qué ha tardado tanto ¿por qué no hay acuerdo? ¿Por qué seguimos aquí? No nos olviden”, expresó.

Hace exactamente una semana, HAMAS publicó un vídeo que mostraba al prisionero israelí Idan Alexander, quien dijo que había estado detenido durante más de 420 días y se dirigió al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, como ciudadano estadounidense, pidiendo la liberación de los retenidos en Gaza.

Las negociaciones de intercambio de prisioneros entre HAMAS e Israel han fracasado como resultado de las exigencias excesivas de Netanyahu. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha obstaculizado todas las propuestas de alto al fuego en Gaza, que incluyen la liberación de los retenidos israelíes por el movimiento de resistencia palestino.

gec/tmv