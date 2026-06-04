Ansarolá alerta a Estados árabes de secuelas de luchar por EEUU e Israel

El líder de Ansarolá de Yemen ha advertido que la implicación de los Estados de la zona en una guerra integral al servicio de Israel tendría graves consecuencias para ellos.

En un discurso con motivo del Eid al-Qadir —que marca la designación del Imam Ali (P) —el primer Imam de los musulmanes chiíes— como sucesor del Profeta del Islam (P)—, Abdulmalik al-Houthi ha advertido este jueves a gobiernos, movimientos políticos y actores regionales que permanezcan atentos a los intentos de Estados Unidos de involucrarlos en conflictos que servirían a los intereses de Israel.

Recomendamos a todas las fuerzas y partes de la región que “tengan cuidado de no ser arrastradas por Estados Unidos a una guerra que sirva al enemigo sionistaˮ, ha afirmado el líder del movimiento popular yemení en un discurso televisivo transmitido en vivo.

Ha alertado que las consecuencias de involucrarse en tal conflicto serían “pérdidas, vergüenza, deshonra y terribles repercusionesˮ para los Estados y actores de la región.

Las relaciones de algunos países con la hegemonía se basan en la sumisión

Al-Houthi ha denunciado la dependencia de algunos países de Asia Occidental en potencias extranjeras, encabezadas por Estados Unidos, diciendo que esta sumisión no es solo una postura política, sino un fenómeno que afecta todos los aspectos de la vida social, cultural y económica de las sociedades islámicas, debilitando su capacidad y su independencia.

Ha sostenido que las relaciones de numerosos gobiernos del mundo islámico con Estados Unidos, Israel y las potencias occidentales se han construido sobre la base de la obediencia y la aceptación de directrices políticas externas.

Según el dirigente yemení, en gran parte del mundo árabe e islámico la aceptación de determinados dirigentes políticos depende del grado de aprobación que reciban por parte de Estados Unidos.

EE.UU. e Israel buscan reconfigurar Asia Occidental y crear un “gran Israelˮ

Al referirse a la situación regional, Al-Houthi ha denunciado las continuas agresiones de Israel contra Palestina, el Líbano, Irán, Yemen y Siria, diciendo que estos acontecimientos forman parte de un proyecto más amplio destinado a modificar el equilibrio regional y promover iniciativas como la creación de un “gran Israelˮ y “la reconfiguración del Oriente Medio [Asia Occidental]ˮ.

Grupos de Resistencia, listas para enfrentarse a Israel y EEUU

En la parte final de su discurso, el dirigente yemení ha expresado la disposición del eje de la Resistencia para responder a cualquier escalada militar israelí-estadounidense o evolución de la situación regional.

“Reafirmamos nuestra preparación para enfrentar a nuestros enemigos […] en cualquier etapa de escalada o ante cualquier posible acontecimiento dentro de las circunstancias actualesˮ, ha declarado.

Sus declaraciones se producen en un contexto de elevadas tensiones en el Líbano, donde Israel ha intensificado las agresiones al país árabe —reiniciadas desde el 2 de marzo— pese a un alto el fuego frágil establecido a mediados de abril.

Anteriormente, el movimiento Ansarolá de Yemen había advertido que cualquier intensificación de las agresiones israelíes contra el Líbano recibirá una respuesta “amplia y de gran alcanceˮ. Asimismo, dijo que estaba a la espera de una decisión o solicitud del movimiento de Resistencia libanés Hezbolá para luchar contra Israel.

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