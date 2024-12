Netanyahu y la justicia: ¿es suficiente una orden de arresto?

Una analista ha señalado que ni la Corte Penal Internacional ni el orden internacional actual han actuado de manera autónoma para frenar los crímenes cometidos por el régimen de Israel en Gaza.

“La orden de arresto es la medida básica que puede tomar un tribunal con respecto a un criminal de guerra como lo es Benjamín Netanyahu”, ha afirmado Florencia Lagos Neumann en una entrevista concedida a HispanTV.

Lagos Neumann criticó la ineficacia de la Corte Penal Internacional y del orden internacional vigente, subrayando la necesidad de reformar y transformar ambas instituciones para que se respeten realmente las leyes y los derechos que los países occidentales han acordado establecer.

Además, la analista expresó su rechazo hacia el doble rasero de los países occidentales frente a los acontecimientos en la asediada Franja de Gaza, afirmando que estas naciones “no respetan para nada el derecho internacional ni los derechos humanos”.

Orden de arresto contra Netanyahu

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra Netanyahu el 21 de noviembre de 2024. La orden se basa en acusaciones de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluyendo el uso de la inanición como método de guerra y otros actos inhumanos durante la guerra genocida del régimen de Tel Aviv contra Gaza.

La decisión de la CPI ha generado un gran interés y debate a nivel internacional. Las órdenes de arresto implican que los 124 Estados miembros del tribunal deben detener a Netanyahu si ingresa a su territorio.

Sin embargo, Estados Unidos, que no es miembro de la CPI, no está obligado a cumplir con esta orden. La CPI subraya que su jurisdicción se basa en la competencia territorial de Palestina, y que no es necesario que Israel acepte su competencia para que el tribunal actúe.

