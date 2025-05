La Revolución de Abril: Primer aniversario de los campamentos de solidaridad con Gaza en EEUU

Hace un año comenzaron los levantamientos en los campus de EE.UU., especialmente en la Universidad de Columbia, marcados por los Campamentos de Solidaridad con Gaza.

Por: Rachel Hamdoun *

Marcado por la floreciente presencia de los Campamentos de Solidaridad con Gaza, ha pasado un año desde los levantamientos revolucionarios en los campus universitarios estadounidenses, particularmente en la renombrada Universidad de Columbia en Nueva York.

Desde el establecimiento de tiendas de campaña en el campus hasta la resistencia contra arrestos policiales y la violencia, los estudiantes de Columbia y de todo Estados Unidos (y, sin duda, muchos alrededor del mundo) reavivaron la llama del activismo juvenil y estudiantil en medio de la guerra genocida israelí contra los palestinos en la Franja de Gaza, apoyada por EE.UU.

A través de la desobediencia civil y las protestas pacíficas, se enfrentaron al sistema imperialista que explota las instituciones académicas como herramientas de control social para propagar sus ideologías y oscurecer los fracasos de su propia historia y presente.

En este mismo momento, mientras escribo este artículo, los estudiantes de la Universidad de Yale han anunciado el relanzamiento de su campamento en el campus, ya que la institución sigue invirtiendo en la ocupación israelí.

Así, nos preguntamos a nosotros mismos —y a otros— ¿qué hemos aprendido del audaz movimiento estudiantil, y qué implica esto para el futuro de los estudiantes y los pueblos oprimidos del Sur Global?

Un pensamiento a tener en cuenta es: ¿cuándo ha logrado la intimidación y la amenaza infundir miedo en las mentes de aquellos que no temen ni al libro ni a su autor, ni a la pluma ni a su portador, ni al arma ni a su fabricante?

Esta nueva era de McCarthismo, revivida bajo la administración de Donald Trump a través de la supresión de la libertad de expresión, está siendo ahora desafiada por aquellos que se niegan a ser silenciados: los estudiantes y aquellos que llevan sus voces a las calles.

Gracias a la insurrección estudiantil, despertamos ante la profunda implicación y la inversión de la academia estadounidense en el genocidio israelí en Gaza y la agresión contra Líbano y Yemen.

Los propios estudiantes, seis meses después del genocidio, fueron sacudidos por la dura realidad, cuando el alcance de la complicidad de sus instituciones académicas en los crímenes de guerra y la ocupación del pueblo palestino —cometidos por Israel y plenamente apoyados por EE.UU.— provocó ondas de choque entre profesores, padres y el público en general durante el último año y medio.

Se cuestionaron cuánto de cada matrícula estudiantil y de cada impuesto estaba destinado a esa misma ocupación y, por lo tanto, se negaron a que su dinero ganado con esfuerzo fuera cómplice de ella.

La Universidad de Columbia no es ajena a esta escena, ni lo son sus edificios. Es bastante notable señalar que abril es casi tradicionalmente considerado como el mes de la revolución primaveral por sus estudiantes.

En abril de 1968, los estudiantes tomaron el emblemático Hamilton Hall y realizaron una sentada para protestar contra la guerra de EE.UU. en Vietnam y sus violaciones de derechos civiles en casa contra los estudiantes negros.

Luego, en abril de 1972, los estudiantes volvieron a ocupar el Hamilton Hall, junto con el Kent Hall y el Lewisohn Hall, en solidaridad con las manifestaciones contra la guerra.

Trece años después, en abril de 1985, casi 300 estudiantes bloquearon el Hamilton Hall para exigir que Columbia desinvirtiera de empresas relacionadas con Sudáfrica debido al apartheid.

En abril de 2019, los estudiantes acamparon en la oficina del presidente en la Low Library para exigir la desinversión de empresas de combustibles fósiles para combatir el cambio climático, una demanda a la que Columbia accedió.

Ahora bien, Columbia (y otras universidades estadounidenses) no levantaron ni un dedo para negociar con los estudiantes ni reconocer la gravedad del asunto, eligiendo en su lugar desplegar a la policía y a la Guardia Nacional.

Llegamos a comprender cuánto simbolismo palestino, como el canto “del río al mar” y la kufiya palestina, y prácticamente cualquier cosa que se asemeje a la resistencia contra el imperialismo, se ha convertido en el hombre del saco de los gobiernos occidentales.

La supresión de la libertad de expresión, impuesta por los líderes occidentales, encadena a los residentes occidentales a visiones del mundo desinformadas y permite que Occidente reproduzca conocimiento bajo sus propios términos. Esto da lugar a la noción de fabricar consentimiento, que Noam Chomsky describe como una táctica de EE.UU. para armar los medios de comunicación y justificar sus crímenes de guerra.

Los manifestantes afiliados a “Escritores contra la guerra en Gaza”, quienes imprimieron su propio periódico burlándose de The New York Times al llamarlo “The New York War Crimes”, confrontaron la instrumentalización de los medios que continúa etiquetando a los manifestantes, profesores y estudiantes como criminales y “terroristas” por exigir el fin de la ocupación y el genocidio en Palestina.

Nos enseñaron el significado de “globalizar la Intifada”, para gran disgusto tanto de las administraciones de Biden como de Trump.

Intifada —árabe para levantamiento o resistencia contra la opresión— ha sido prohibida en el ámbito público y cultural occidental y está curiosamente ausente de la doctrina de “libertad de expresión” que supuestamente sostiene la cultura occidental.

La Intifada desafía el sistema que ha producido y gobernado los medios de comunicación occidentales dominantes, los cuales retratan el término como una táctica de miedo para fabricar la ilusión de que los seguidores de la intifada están destinados a atacar a los judíos.

Esto proviene de las raíces sionistas de los medios de comunicación corporativos dominantes y sus controladores, lo cual resulta irónico, dado que numerosas manifestaciones propalestinas y a favor de un alto el fuego han contado con la participación de judíos

Durante el último año y medio, más personas han reconocido que el sionismo no es sinónimo de judaísmo, revelando el juego de la administración de EE.UU. para explotar la propaganda sionista como un pase libre para desacreditar los esfuerzos públicos por poner fin a la guerra de EE.UU. e Israel contra Gaza, Líbano y Yemen, y para difamar a los manifestantes como enemigos de la fe judía.

Los Campamentos de Solidaridad con Gaza fueron —y siguen siendo— más que un simple brote de protesta contra el apoyo militar y financiero del gobierno de EE.UU. al genocidio israelí en Gaza.

A principios de este mes, el documental “The Encampments” sumergió a las audiencias en la vida diaria y las luchas de los estudiantes de la Universidad de Columbia que montaron tiendas en el campus para condenar el genocidio israelí en Gaza y exigir que su universidad boicotee y desinvierta de la ocupación.

Producido por Watermelon Pictures y el cantante Macklemore, y dirigido por Michael T. Workman y Kei Pritsker, el documental comparte las historias de Mahmud Jalil, un graduado de Columbia detenido el 8 de marzo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus sigla en inglés) y aún en custodia, y de exalumnos de Columbia que ahora son activistas.

Un elemento llamativo fue la alternancia entre las imágenes de la imparable destrucción de Gaza y los campamentos en Columbia, mostrando cómo el opresor sigue siendo el mismo.

Dicho esto, la lucha contra el opresor también sigue siendo constante, y solo ha crecido más fuerte. Los mismos cánticos que resonaron hace 58 años durante las protestas contra la guerra en Vietnam de EE.UU. todavía se escuchan hoy en las protestas a lo largo del país.

Simplemente se han adaptado: de “Hey, hey LBJ [Presidente Lyndon B. Johnson], ¿cuántos niños mataste hoy?” a “Hey Biden/Trump, ¿qué dices, cuántos niños mataste hoy?” en 2024.

Cada protesta no es un evento aislado. Están construyendo una ola mayor que trasciende los límites del campus y se inunda en las calles como un tsunami, desafiando la represión del gobierno, una represión enmascarada bajo las cómodas banderas de “antisemitismo” y la “guerra contra el terror” librada contra los manifestantes.

El privilegio de ser estudiante es tener voz, y ser la voz de aquellos silenciados por agendas políticas impulsadas por el beneficio y el poder. El privilegio de ser estudiante es usar la pluma como arma de resistencia contra ideologías imperialistas y la injusticia sistémica.

Los estudiantes de todo EE.UU. están reescribiendo la historia, al igual que lo hicieron los de antes hace décadas. Estos estudiantes están reescribiendo la historia para liberarse de la retórica colonial y librar la guerra en Gaza con sus plumas y voces. Sus campos de batalla son sus campus, y su lucha es por la liberación de Gaza.

Lo que los estudiantes, académicos y ciudadanos comunes que exigen el fin del genocidio en Gaza nos han enseñado es esto: nunca subestimen el poder del pueblo o el daño que pueden infligir al sistema hegemónico e “imperialista” que silencia la disidencia e impone sus agendas políticas y económicas.

Es precisamente por esta razón que el acto de boicotear productos fabricados por empresas israelíes —o por empresas estadounidenses que invierten en tierras palestinas ocupadas— ha demostrado ser tan poderoso. Ha sacudido imperios construidos sobre la sangre de los oprimidos.

* Rachel Hamdoun es corresponsal de Press TV en Estados Unidos.

Texto recogido de un artículo publicado en Press TV.