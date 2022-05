Rusia ve oferta de Zelenski a Putin, mero “esfuerzo de relaciones públicas”

Rusia afirma que la propuesta del presidente de Ucrania para reunirse con su homólogo ruso no es nada más que “un esfuerzo de relaciones públicas”.

En una entrevista concedida este martes al canal de televisión de Telegram Soloviev live, el representante permanente adjunto de Rusia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Dmitri Polianski, ha asegurado que la propuesta del presidente de Ucrania, Volodímir Zekenski, de mantener una reunión con su par ruso, Vladímir Putin, para abordar el fin del conflicto militar es “un esfuerzo de relaciones públicas”.

“La gente que no está en el mundillo no entiende que las cumbres deben ser preparadas a fondo y que la agenda debe ser pactada por ambas partes, además del trabajo de campo de expertos, ya que, si no, no hay necesidad de hablar”, ha señalado Polianski.

Ucrania cesó las conversaciones de paz

Además, el alto diplomático ruso ha subrayado que Moscú no fue la parte que paralizó las conversaciones de paz entre las delegaciones de ambos países y sigue esperando la respuesta a los ucranianos a las propuestas que presentó el Kremlin hace mucho tiempo.

Zelenski afirmó el lunes durante su intervención por videoconferencia en el Foro Económico Mundial en Davos que está listo para sentarse a la mesa solamente con el presidente Putin para abordar el fin de la guerra.

“Sin él, no se toman decisiones. Debemos ser claramente conscientes de esto. Si estamos hablando de una decisión de poner fin a la guerra, entonces sin él en esta decisión, no será. No será sin una reunión con el presidente de Rusia”, recalcó el mandatario ucraniano.

Anteriormente. el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseveró que Moscú no descarta una reunión cara a cara entre los líderes de Rusia y de Ucrania para abordar la guerra, si bien señaló que tendría lugar si hay avances en los contactos bilaterales.

Desde el inicio de la operación militar especial rusa en el 24 de febrero en Ucrania, el Kremlin ha dejado claro que el objetivo de su misión es la “desmilitarización” y la “desnazificación” de Kiev y que Rusia no tiene planes para ocupar el país vecino alertando que las potencias occidentales están utilizando a Ucrania para invadir su territorio.

En este marco, los aliados occidentales de Ucrania, liderados por EE.UU., siguen suministrando armas a Ucrania y continúan con este enfoque en lo que va del inicio de la operación militar rusa. A su vez, Moscú ha advertido que el Occidente está “echando leña al fuego” del conflicto y que sus medidas “tendrán repercusiones trágicas”.

rth/ncl/rba