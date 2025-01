Qasem Soleimani: El escalón más alto de la especie humana

Este 3 de enero de 2025 se cumplen cinco años de la desaparición física de un héroe, un mártir – en el sentido más hermoso de este concepto - del siglo XXI. Un hombre en lucha constante contra la injusticia, que entregó su vida por la causa de su pueblo y de los pueblos en resistencia en Asia Occidental.

Un ser humano cuyo legado crece día a día en momentos que Asia occidental sufre los embates de las potencias arrogantes y sus testaferros, como es el caso del régimen sionista. Soleimani y su impronta se eleva año tras año como el símbolo del combate a la injusticia, la hegemonía y las ideologías supremacistas. Una muerte, como suelo sostener cada vez que hablo o escribo sobre el teniente general Qasem Soleimani, haciendo referencia a las palabras del héroe nacional cubano José Martí “no es verdad si se ha cumplido bien la obra de la vida”. Y esa obra refiere a un ser humano integral, que llegó a la labor de referente de la resistencia en Asia occidental en función de una vida plagada de sacrificios y entrega.

La muerte no es verdad…

El ataque alevoso sufrido en Bagdad el 3 de enero de 2020 a manos de las órdenes y la ejecución de Estados Unidos (1) no ha hizo más que enaltecer la figura de Qasem Soleimani que simboliza, en esencia, aquella idea expresada por Ernesto Guevara de la Serna (El Che) y escrita en el diario de la guerrilla en Bolivia el 8 de agosto de 1967 – dos meses antes de su asesinato " Este tipo de lucha nos da la oportunidad de convertirnos en revolucionarios, el escalón más alto de la especie humana, pero también nos permite graduarnos de hombres; los que no puedan alcanzar ninguno de estos dos estadios deben decirlo y dejar la lucha” (2)

Un revolucionario graduado de hombre en toda la extensión de la palabra. Un ser humano completo, sin pretextos, sin excusas, para entregarse de lleno, ya sea en la defensa de su patria: la República Islámica de Irán, como también en su camino internacionalista en defensa de Irak, Siria, El Líbano, Yemen y Palestina. Soleimani es un Shahid, cuya sangre generosa ha servido de semilla para que millones de seres humanos, en Asia Occidental, se unan a la resistencia y a la defensa de sus sociedades.

Recuerdo, que en una entrevista dada a un medio de la capital iraní me preguntaron cómo veía el carácter del teniente general Soleimani teniendo en cuenta que pasó toda su vida luchando contra el imperialismo. Mi consideración sobre este Shahid no ha cambiado un ápice. “Soleimani fue un estratega militar brillante, un político audaz, un servidor de su pueblo y de los que defienden su soberanía y buscan la autodeterminación total. Un hombre visionario dedicado, indudablemente a la causa de la libertad de los pueblos. No solo digo esto por lo que significa su trayectoria en la Revolución Islámica en Irán, sino por todo el recorrido de su vida con las influencias positivas que sus ideas han dejado en su país y en toda la zona de Asia occidental, que se está expandiendo por todo el planeta como también en nuestra Latinoamérica” (3)

La muerte del estratega de las Fuerzas Quds, junto a la del comandante de Al Hashad al Shabi (fuerzas de movilización popular de Irak) Abu Madhi al Muhandis, a manos del consorcio criminal conformado por Washington y el régimen nacionalsionista, un asesinato cobarde no fue algo que no esperase Qasem Soleimani. Esto, porque el martirio era parte constante de sus palabras, idea comprobada en cada una de las referencias al asesinado teniente general, como también, expresamente en una de las cartas enviadas a una de sus hijas (4) donde queda en evidencia que, la idea y práctica de lucha sin excusas, aun a riesgo de su vida era parte de su conducta de un ser humano superlativo en su humanidad. Las ideas de Qasem Soleimani sobreviven en su ejemplo y se han abonado con la sangre derramada. Letras que muestran al ser humano en pleno compromiso con su causa y el amor profundo por su país, su familia, su misión.

“¿Será este mi último viaje o bien es otro mi destino? – se pregunta en la carta a su hija - Cualquiera que este sea, con Su conformidad me conformo. En el trayecto te escribo esto para que, cuando no esté y me añores, te sirva de recuerdo. Quizá encuentres además en estas palabras alguna de interés que te sea útil. Cada vez que salgo de viaje, tengo la sensación de que no volveré a veros. Una y otra vez me he imaginado vuestros rostros amorosos uno a uno durante el periplo, como si los tuviera ante los ojos, y una y otra vez he derramado lágrimas recordándoos. Os he añorado y os he encomendado a Dios, por más que apenas he tenido ocasión de expresaros mi afecto ni he podido transmitiros el amor que llevo dentro”

Ese amor filial une la franqueza de reconocer que la vida nos depara distintos caminos, pero ellos se caminan con entrega y sacrificio y donde la labor se hace sin buscar recompensa más allá del deber cumplido “Yo he elegido a Dios y Su camino. Es la primera vez que reconozco lo que voy a decir: yo nunca quise ser militar, nunca me gustó que me graduaran. No hay ningún rango que prefiera al hermoso nombre de Qasem, como salía de la limpia boca de aquel basiyí mártir del CGRI. Me gustaría y me gusta ser Qasem, sin ningún añadido antes ni después. Por eso he dispuesto en mi testamento que en mi lápida pongan solo “Soldado Qasem”, ni siquiera Qasem Soleimaní, que es muy rimbombante y hace que pesen demasiado las alforjas”

Cada frase, cada palabra del teniente general Qasem Soleimani es un ejemplo, es su legado, es lo que hizo y aquello que exige ser tomado como estandarte “Si he tomado las armas – escribe Soleimani, ha sido para resistir frente a los asesinos y no para asesinar gente. Me veo a mí mismo como un soldado apostado a la puerta de la casa de todo musulmán que corre peligro, y quisiera que Dios me diese la fuerza de defender a todos los oprimidos del mundo; no dar la vida por el preciado islam, porque mi vida no lo vale, ni por la oprimida Chía, que no soy digno de ello… No, no, sino que lucho por ese niño aterrorizado e indefenso para el cual no hay refugio alguno, por esa mujer con un niño asustado aferrado a su pecho y por ese desplazado que huye y es perseguido, dejando tras de sí un reguero de sangre”

Ese niño aterrorizado en Palestina, como lo comprobamos hoy con el genocidio llevado a cabo contra ese pueblo a manos del régimen israelí. Sus palabras son un golpe a la conciencia de todos aquellos que callan, que no quieren ver, que no desean condenar, por cobardía, por interés, por oportunismo a esos poderes arrogantes que no dudan en asesinar a decenas de miles de seres humanos para concretar sus afanes megalómanos, de ocupación, colonización, extermino.

Qasem nos dice en su testamento de honor y dignidad “Hija querida, yo pertenezco a ese cuerpo que no duerme ni debe dormir, a fin de que los demás duerman en paz. Deja que mi tranquilidad sea sacrificada por la suya y que duerman. Querida hija mía, vosotros vivís en mi casa, a salvo, con dignidad y con orgullo. ¿Qué he de hacer por esa muchacha desamparada que no tiene a nadie que acuda en su auxilio, o por ese niño sollozante que no tiene nada, que lo ha perdido todo? Así pues, dadme como ofrenda por ellos. Dejad que vaya, que vaya y que vuelva a ir. ¿Cómo puedo quedarme, cuando toda mi caravana ha partido ya, quedando yo rezagado?”

Así es, cómo podemos dormir tranquilos, como quedarse a la vera del camino mientras se ve como exterminan a nuestros hermanos y hermanas. Cómo no entregarse a una causa justa. Y en estas palabras está el ejemplo y el legado que Qasem Soleimani le ha entregado al mundo con lo más preciado como es la vida, pero dispuesto a entregarla si la causa es justa.

Qasem Soleimani en un escrito dirigido a “su padre” el líder religioso iraní Seyed Ali Jamenei, en noviembre del año 2017 (5) en pleno combate contra las bandas terroristas en Siria, como Daesh, nos exhibe con lucidez quien estaba detrás de los crímenes atroces, el exterminio de hombres, mujeres y niños. La destrucción de ciudades, tesoros históricos, arqueológicos. El robo de las riquezas naturales de los países sometidos a agresiones como no se habían visto en décadas. “Todos estos crímenes, según la confesión del más alto funcionario oficial de los Estados Unidos, quien actualmente ocupa la presidencia de ese país, fueron diseñados y ejecutados por líderes y organizaciones vinculadas a Estados Unidos. Esta estrategia sigue siendo implementada por los actuales líderes estadounidenses”

En aquella carta histórica dirigida a su “padre” con el respeto como hijo y combatiente afirma “Yo, como un soldado encargado por Su Excelencia en este campo, al completar la operación de liberación de Abu Kamal el último bastión de Daesh, y arriar su bandera estadounidense-sionista para izar en su lugar la bandera siria, anuncio el fin del dominio de este “árbol maligno maldito”. En nombre de todos los comandantes y combatientes desconocidos en esta lucha, y en representación de los miles de mártires y heridos de Irán, Irak, Siria, Líbano, Afganistán y Pakistán que sacrificaron sus vidas por la defensa de los musulmanes y sus lugares sagrados, presento esta gran victoria decisiva a Su Excelencia, al pueblo noble de Irán y a las oprimidas naciones de Irak y Siria, así como al resto del mundo musulmán. Con humildad, agradezco profundamente esta victoria a Dios Todopoderoso y me inclino en acción de gracias ante Su majestuosa presencia. La victoria proviene únicamente de Dios, el Todopoderoso y Sabio”.

Ese esfuerzo no fue en vano pues a pesar de la caída de Siria a manos de fuerzas terroristas armadas, financiadas y apoyadas por Turquía, el nacionalsionismo y Estados Unidos y los propios errores de la dirigencia política y militar siria, Siria y su gente tomarán el camino de la autodeterminación. La lucidez del líder religioso iraní en la carta respuesta a la misiva enviada por Soleimani, se expresa con certeza al analizar el actual escenario regional “Te felicito sinceramente y, al mismo tiempo, enfatizo la necesidad de no descuidar las artimañas del enemigo. Aquellos que invirtieron enormes recursos para planear este complot maligno no permanecerán tranquilos; intentarán reactivarlo en otra parte de la región o de otra manera. Es imperativo mantener la motivación, la vigilancia, la unidad, eliminar cualquier residuo peligroso, llevar a cabo trabajos culturales que fomenten la visión y, en resumen, garantizar una preparación integral” (6)

El asesinado teniente general tenía la convicción absoluta que la autodeterminación de los pueblos y la lucha constante en la defensa de su soberanía e integridad territorial estaba en las manos de sus propios pueblos y en ese objetivo su paso fecundo por aquellas tierras así lo comprobó: el respeto absoluto por la labor de la resistencia en cada uno de esos países, pero, bajo el consejo oportuno, dotado de visión estratégica. Esa capacidad de adaptación a las más difíciles circunstancias, el adelantarse a las acciones del enemigo, sacar lo más positivo y pleno de cada luchador eran hechos conocidos y temidos por el enemigo

Ese impulso de las propias fuerzas, en cada país, tenía en esencia la causa internacionalista, que acompaña a los verdaderos revolucionarios, allí donde se esté luchar por la libertad de nuestras sociedades. Y en ello recurro nuevamente a José Martí que a 130 años de distancia nos entrega su palabra justa al expresar “patria es humanidad” que se corresponde perfectamente con el ejercicio de la revolución de Qasem Soleimani.

Allí donde haya un pueblo sometido al arbitrio, la codicia, la opresión, ocupación, colonización y exterminio a manos de entidades criminales como es el régimen estadounidense y sus aliados europeos, el ente sionista y los grupos salafistas, que surgen gracias a los caudales generosos en dinero y armas de las potencias hegemónicas, allí entonces el internacionalista Soleimani estaba en lucha, palmo a palmo con sus hermanos sea este sunnita, chiita, maronita, alauita o cristiano.

Un apoyo internacionalista que se expresa, en forma evidente, en la consolidación de un eje de la resistencia. Con momentos muy altos y otros bajos y penosos, pero, con la convicción que la libertad de los pueblos sólo puede ser conseguida mediante la batalla interna diaria pero también en la que hay que dar contra los opresores. Soleimani al igual que los grandes revolucionarios estaba convencido que la capacidad de honor, de lucha, de dar la batalla constante contra las injusticias podía ser catalizada cuando esta existía, pero más importante aún, podía se despertada cuando se requería un remezón. Con la confianza en nuestras fuerzas y la decisión que nos legó y aquella con la cual se entregó a una causa noble y justa, el comandante Qasem Soleimani nos evidencia la justeza y la enorme dimensión y ejemplo de su caudal de ser humano generoso, digno, valeroso, un ser humano elevado a la máxima potencia.

Y si lo asesinaron es porque representaba los ideales que más odia el imperialismo y sus socios sionistas y wahabís: idealismo, valor, honestidad, valentía, entrega, sacrificio, solidaridad internacional. Estados Unidos y su régimen político y militar decidieron ejecutar el acto terrorista que significó su martirio, porque de ese modo pretendían borrar la huella de un brillante estratega militar, un ser humano empático, dotado de una enorme atracción entre los movimientos de resistencia, que coordinó planes de lucha contra los poderes hegemónicos. Lo asesinaron porque creían que truncando su vida generarían una situación de olvido, de dejar la lucha que anima a los movimientos, organizaciones y los pueblos que conforman el eje de la resistencia. Se equivocaron rotundamente pues Soleimani es de aquellos muertos que nunca mueren, pues su legado es imperecedero.

Al asesinar al general Soleimani, el ex presidente Donald Trump – que vuelve este mes de enero a la Casa Blanca - y su círculo de hierro dominado por el sionismo pretendían debilitar al Irán, al eje de la resistencia, seguir sometiendo a los regímenes reaccionarios árabes y sobre todo fortalecer el apoyo del lobby sionista. Los hechos demuestran que Estados Unidos son un poder a la baja, que su hegemonía que ha sido cuestionada en la región desde el triunfo de la revolución islámica de Irán desde febrero del año 1979 cada día pierde más terreno de dominio y lo seguirá perdiendo. Que la actual situación de caída de Siria y reacomodo de las fuerzas de la resistencia es parte de la lucha a largo plazo contra Washington, el sionismo y sus vasallos. Una tarea de largo aliento donde existen altibajos y pérdidas que duelen.

La opinión de Qasem Soleimani sobre los poderes negativos que influyen sobre nuestros pueblos refleja los objetivos de liberación y eso, sin duda, los pone en la trinchera de los enemigos del imperialismo y sus socios en el continente, donde se ha enquistado el sionismo también. Desde el punto de vista mediático no es casual que, tras el asesinato, la casta política, militar y mediática en Latinoamérica, digitada desde Estados Unidos comenzara una campaña felicitándose del asesinato de este héroe popular.

Recuerdo en ello las palabras oprobiosas del diario ultrarreacionario The Wall Street Journal que, a través de su campo editorial sostuvo “Si el fin de Soleimani es el comienzo de una política norteamericana más musculosa hacia Teherán, es una buena noticia para América Latina” una muestra de las esperanzas de quitarle valor e importancia al papel referencial del asesinado teniente general, en la lucha de los pueblos por su liberación, incluso a miles de kilómetros de Asia occidental

Entre aquellos seres humanos, movimientos, organizaciones que creemos en la lucha de los pueblos por su libertad. Entre aquellos que vemos a Estados Unidos y sus aliados como enemigos de nuestros objetivos de autodeterminación, el asesinato del shahid Soleimani marcó un punto referencial fundamental, crucial, el tener una figura señera que no se tenía desde el asesinato del comandante Ernesto Che Guevara, porque Soleimani se convirtió en un ejemplo al mundo, en la lucha de los pueblos contra la hegemonía. Una tragedia sin duda, pero también el punto de comienzo de lo que será el triunfo sobre los poderes hegemónicos.

En ese marco, indudablemente el acto terrorista contra Soleimani fue un momento de profunda tristeza, de dolor, de angustia pues en general nuestras luchas suelen tener momentos de retroceso cuando se trata de vencer a aquellos que quieren hacer del mundo su campo de operaciones políticas financieras, militares, de sometimiento, de colonización. La reacción inicial de dolor se ha transformado con el paso del tiempo en un ejemplo a seguir, en un catalizador, en un punto de e referencia vital y señal de triunfo.

En enero de ese doloroso 2020 consigné en diversos medios que, bajo la figura de Qasem Soleimani, este Heydar inmortal se nos presenta más fortalecido que nunca. Como un homenaje constante los versos que claman ¡Heydar, Heydar! en una recitación hermosa (7) el nombre del Shahid se presenta de estampida. Un canto en homenaje a este mártir. Un canto de dolor y guerra contra el Gran Shaytan y sus acólitos. No hay rendición posible; incluso se usarán los ababils si es necesario. Con la espada de Ali Heydar Karrar la victoria contra sionistas y wahabitas será una realidad, pues bien saben que la era de los opresores terminará y pronto se escribirá Heydar karrar en la bandera de los sionistas y saudíes.

Pablo Jofré Leal

Articulo para HispanTV

Permitida su reproducción citando la fuente

En el ataque estadounidense, en concomitancia con Israel, llevado a cabo el viernes 3 de enero, en las inmediaciones del Aeropuerto Muhamad Alaa de Bagdad, se utilizaron misiles Helfire de ojivas explosivas, de alto impacto lanzadas por drones del tipo MQ 9 Reaper, que se saldó con el asesinato del teniente General Soleimani, el segundo comandante de Las Unidades de Movilización Popular de Irak (Al Hashad al Shabi) Al Mahdi al Muhandis y otros 9 colaboradores. Una acción terrorista que ha iniciado la marcha de un reloj, que sólo se detendrán en el momento que cada uno de los soldados y mercenarios disfrazados de contratistas de Estados Unidos, como también de Francia y Gran Bretaña, abandonen territorio sirio e iraquí, sólo como inicio, para luego exigir su total retirada de la cincuentena de bases militares, aéreas y navales que existen en Asia Occidental Diario del Che. Día 8 de agosto de 1967. A dos meses de su caída en combate “Por la noche reuní a todo el mundo haciéndole la siguiente descarga: Estamos en una situación difícil; el Pacho se recupera, pero yo soy una piltrafa humana y el episodio de la yegüita prueba que en algunos momentos he llegado a perder el control; eso se modificará, pero la situación debe pesar exactamente sobre todos y quien no se sienta capaz de sobre llevarla debe decirlo. Es uno de los momentos en que hay que tomar decisiones grandes; este tipo de lucha nos da la oportunidad de convertirnos en revolucionarios, el escalón más alto de la especie humana, pero también nos permite graduarnos de hombres; los que no puedan alcanzar ninguno de estos dos estadios deben decirlo y dejar la lucha” https://asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/08/guevara-el-che-en-bolivia-diario-de-campac3b1a.pdf https://www.hispantv.com/noticias/politica/558192/lider-qasen-soleimani-sacrificio-naciones https://es.irna.ir/news/84985366/Qasem-Soleimani-a-su-hija-Nunca-quise-ser-militar https://www.hispantv.com/noticias/opinion/604973/carta-qasem-soleimani-lider-iran La carta en de Seyed Ali Jamenei en su totalidad dice “En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso

A ti, glorioso comandante del islam y luchador por la causa de Dios, General de División Hach Qasem Soleimani (que Dios aumente tu éxito):

Agradezco con todo mi ser al Gran Dios por haber bendecido tus sacrificios y los de la vasta multitud de tus compañeros en distintos niveles, permitiéndoos erradicar ese árbol malvado que los tiranos del mundo habían plantado, gracias a vosotros, siervos justos, en los países de Siria e Irak.

Esto no fue solo un golpe contra el grupo opresor y deshonroso conocido como Daesh, sino un golpe mucho más duro a la política infame que buscaba provocar guerras internas en la región, destruir la resistencia contra el sionismo y debilitar a los Estados independientes mediante los líderes crueles de este grupo desviado. Fue un golpe también contra los gobiernos de Estados Unidos, tanto el actual como los anteriores, y los regímenes aliados en esta región que crearon este grupo y lo apoyaron en todos los sentidos para extender su nefasto dominio en Asia Occidental y consolidar el poder del régimen usurpador sionista.

Al desmantelar este tumor canceroso y letal, no solo prestasteis un gran servicio a los países de la región y al mundo islámico, sino también a todas las naciones y a la humanidad entera. Este triunfo es una ayuda divina, y un ejemplo del versículo: “Cuando tirabas, no eras tú quien tiraba, era Alá Quien tiraba” (Corán), que se os concedió como recompensa por vuestra lucha incansable día y noche junto a vuestros camaradas.

Te felicito sinceramente y, al mismo tiempo, enfatizo la necesidad de no descuidar las artimañas del enemigo. Aquellos que invirtieron enormes recursos para planear este complot maligno no permanecerán tranquilos; intentarán reactivarlo en otra parte de la región o de otra manera.

Es imperativo mantener la motivación, la vigilancia, la unidad, eliminar cualquier residuo peligroso, llevar a cabo trabajos culturales que fomenten la visión y, en resumen, garantizar una preparación integral.

Os encomiendo a ti y a todos los hermanos combatientes de los países de Irak, Siria y otros, al Gran Dios, y os envío a todos mi saludo y mis oraciones.

Que la paz y la misericordia de Dios sean con vosotros.

30 de Aban de 1396 (21 de noviembre de 2017) Seyed Ali Jamenei