Propaganda en acción: los medios cataríes al servicio del régimen de HTS en Siria

A la luz de los recientes desarrollos en Siria, los medios cataríes han elaborado de manera astuta narrativas que imitan de cerca el enfoque de los medios occidentales en distorsionar los hechos sobre el terreno.

Por: Alireza Akbari

Desde el derrocamiento del gobierno de Bashar al-Asad por una coalición de grupos militantes liderados por Hayat Tahrir al-Sham (HTS), los medios cataríes han ido gradualmente centrando su atención en Siria.

Imitando a sus homólogos occidentales, estos medios han empleado diversas tácticas para blanquear la oscura historia de HTS y otras facciones militantes, mientras minimizan las atrocidades en curso contra las minorías religiosas y étnicas en el país árabe.

Tras la toma de Damasco por el grupo militante HTS (anteriormente conocido como el Frente Al-Nusra), Siria ha experimentado una serie de eventos turbulentos, incluidos el expansionismo israelí a lo largo de sus fronteras, los ataques aéreos dirigidos a sitios militares sirios y la propaganda mediática generalizada.

Organizaciones mediáticas como Al-Jazeera, Middle East Eye y The New Arab (Al-Araby Al-Jadeed) han sido acusadas de ignorar deliberadamente estos alarmantes desarrollos, mientras amplifican informes no verificados y presentan al nuevo establecimiento gobernante como limpio y capaz.

Estos medios han amplificado narrativas engañosas, incluidas noticias exageradas sobre prisioneros en cárceles sirias y reclamaciones sobre supuestas “fosas comunes”.

Según los analistas mediáticos, su enfoque ha estado mayormente dirigido a rehabilitar la imagen del comandante de HTS, Abu Mohammad al-Golani, quien previamente luchó en Siria e Irak bajo las banderas de los grupos terroristas Daesh y Al-Qaeda.

Según el analista y académico australiano Tim Anderson, el propietario de Al-Jazeera fue uno de los principales financiadores de los grupos afiliados a Al-Qaeda (Frente Nusra/HTS), que ahora han tomado el control de Damasco.

Esto se hizo evidente en la forma en que Al-Jazeera y otros medios cataríes desplazaron su foco de Gaza a Siria poco después de que Al-Asad dejara el país, celebrando y aclamando la llamada “revolución”.

La narrativa de Al Jazeera sobre Siria

Con sede en Wadi Al Sail, Doha, el conglomerado mediático financiado por el gobierno catarí, Al Jazeera fue uno de los primeros medios en informar sobre los desarrollos en Siria tras un alto el fuego negociado entre el régimen israelí y Líbano, después de casi 70 días de agresión militar sionista.

Al-Jazeera proporcionó cobertura minuto a minuto de los avances dramáticos realizados por los militantes de HTS, comenzando desde Alepo, alabando a los militantes como “libertadores” del país árabe que estaba gobernado por una entidad democráticamente elegida bajo las más duras sanciones occidentales.

Al-Jazeera ha sido descrita como una “herramienta clave de poder blando para Catar y el imperialismo estadounidense”, con críticos que afirman que la cadena juega un papel fundamental en avanzar sus políticas extranjeras y regionales.

Los observadores previamente señalaron instancias en las que el canal ajustó su postura editorial, como moderar la cobertura sobre Gaza a solicitud de funcionarios estadounidenses a través de funcionarios cataríes.

El uso del lenguaje en los eventos que se desarrollan en Gaza, evitando llamarlo un “genocidio” y negándose a calificar al régimen de Tel Aviv como una “ocupación”, ha sido parte de una política cuidadosamente calibrada de la red catarí para complacer a los patrocinadores occidentales del régimen israelí.

Desde 2011, la red catarí ha sido acusada de moldear narrativas para apoyar las ambiciones del país árabe de influir en “cambios de régimen” en Libia, Malí, Egipto y Siria.

En Siria, la cobertura de Al Jazeera en 2012 condujo a una disidencia interna, con varios periodistas renunciando para fundar Al Mayadeen, un canal que se posicionó como un contrapeso a las narrativas apoyadas por Catar.

Al Jazeera

Los analistas mediáticos destacaron este éxodo como evidencia del creciente descontento con las políticas editoriales de la red sobre Siria y el resto de la región de Asia Occidental.

Los observadores también han señalado que Al Jazeera “cautelosamente transmitió directamente desde las sedes mediáticas y militares en Siria”, lo que plantea dudas sobre su estrategia de informes sobre el terreno.

El 8 de diciembre, la cadena publicó una historia titulada “¿Qué pasó en Siria? ¿Cómo cayó Al-Asad?”, en la que afirmaba que las “fuerzas opositoras” habían tomado el control de la capital tras una gran “ofensiva”.

Añadió que estas fuerzas habían declarado a Siria “liberada” del régimen de Al-Asad.

Al día siguiente, el 9 de diciembre, Al Jazeera publicó un informe sobre la prisión de Sednaya, citando a Raed al-Saleh, el jefe de los Cascos Blancos de Siria, quien describió la instalación como un “infierno” para los detenidos.

La historia afirmaba que los “grupos armados” habían asaltado la prisión, liberando a miles de prisioneros mientras avanzaban hacia Damasco.

Sin embargo, la Asociación de Detenidos y Desaparecidos de la Prisión de Sednaya (ADMSP) impugnó estas afirmaciones. La organización obtuvo un documento oficial que revelaba que, a partir del 28 de noviembre de 2024, la población carcelaria era de 4300, lo que ponía en duda la exactitud del informe de Al Jazeera.

El 23 de diciembre, Al Jazeera desató más controversia al afirmar el descubrimiento de “fosas comunes” en Siria. El informe, titulado “Lo que se sintió al regresar a Siria en medio de la euforia y el horror de descubrir las fosas comunes de los Asads”, pintó una imagen irrealista del país.

MEE siguiendo la línea de Al-Jazeera

Otro medio financiado por Catar, Middle East Eye (MEE), con sede en el Reino Unido, también ha enfrentado fuertes críticas de activistas por su cobertura sesgada y distorsionada de los eventos que se desarrollan en Siria.

Tras la visita del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu al monte Hermón en los altos del Golán ocupados el 17 de diciembre, MEE publicó el 20 de diciembre un artículo titulado “Revelado: Cómo el plan de Israel para dividir Siria fue frustrado por la caída de Al-Asad”.

El artículo citaba fuentes de seguridad no identificadas que afirmaban que Israel pretendía preservar el gobierno de Al-Asad bajo la influencia de los Emiratos Árabes Unidos, mientras forjaba alianzas militares y estratégicas con los kurdos en el noreste y los drusos en el sur.

La publicación coincidió con el aumento del expansionismo israelí dentro del territorio sirio, con tanques y bulldozers blindados violando repetidamente la soberanía de Siria y avanzando peligrosamente cerca de Damasco.

Las afirmaciones de MEE de que el régimen israelí apoyaba a Al-Asad, a pesar de que Netanyahu enmarcó su visita al monte Hermón como una “evaluación” de futuras actividades militares, fueron criticadas por los analistas como irreales y desconectadas de la realidad sobre el terreno.

Middle East Eye

MEE añadió que el “derrocamiento” de Al-Asad en Siria había descarrilado un plan israelí para dividir el país árabe en tres bloques, en un intento de vincular al régimen de apartheid con Al-Asad.

A pesar de las afirmaciones del líder de HTS, Al-Golani, de evitar un “conflicto” con Israel, el régimen israelí continuó con su agresión total sobre el suelo sirio, lo que pone en duda la representación de los hechos hecha por MEE.

Los analistas describieron las afirmaciones del medio como una representación deliberada de los hechos de manera errónea, especialmente a la luz de las incursiones israelíes y los ataques aéreos a bases militares sirias en la era posterior a Al-Asad.

The New Arab, un medio con sede en Londres propiedad de la empresa catarí Fadaat Media, ha replicado las mismas afirmaciones sobre los desarrollos en Siria y el fin del largo mandato de Al-Asad.

En su artículo del 28 de diciembre titulado “Israel supuestamente ‘se comunicó con Al-Asad por WhatsApp’”, la publicación afirmaba que el régimen israelí había estado en contacto con Al-Asad a través de la aplicación de mensajería para “reducir la actividad iraní y de Hezbolá (Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano)” en Siria.

En un seguimiento, The New Arab citó al diario israelí Yedioth Ahronoth, alegando comunicaciones clandestinas entre Tel Aviv y el círculo cercano de Al-Asad.

Según el informe, agentes de inteligencia israelíes habrían enviado mensajes a través de la aplicación WhatsApp, haciéndose pasar por “Musa” para establecer contacto con Al-Asad y sus asesores.

The New Arab

Estas afirmaciones surgieron en medio de cambios geopolíticos significativos. El 9 de diciembre, un día después de la caída de Al-Asad, Netanyahu apareció en un mensaje en vídeo, calificando el desarrollo como un “momento histórico”.

Reveló que se había instruido a las fuerzas militares israelíes para llevar a cabo una “acción defensiva limitada”.

Los analistas más tarde vincularon este movimiento con el marco más amplio del llamado plan del “Gran Israel”, que busca expandir la ocupación más allá de los territorios palestinos.

Los críticos argumentan que tales narrativas, promovidas por los medios cataríes, buscan desviar la atención de las violaciones israelíes de la soberanía y la integridad territorial de Siria, mientras se alinean con la estrategia regional de Catar.

Cabe señalar que el ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Catar, Mohammed Al-Khelaifi, lideró recientemente una delegación de alto rango a Damasco y mantuvo amplias deliberaciones con el líder de HTS, Al-Golani.

“Catar tiene una prioridad especial en Siria, debido a su postura honorable hacia el pueblo sirio. Los cataríes expresaron su disposición a invertir en Siria”, dijo Al-Golani después de la reunión.