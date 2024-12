Arqueólogo israelí recorrió el sur del Líbano con uniforme militar para falsificar la historia

Zeev Hanoch Ehrlich, un “arqueólogo” israelí de 71 años, fue eliminado por combatientes de la resistencia de Hezbolá en el sur del Líbano el 20 de noviembre mientras acompañaba a la famosa Brigada Golani.

Por: Alireza Akbari

Su muerte, anunciada por el ejército israelí el miércoles, junto con la de uno de los soldados de la Brigada Golani, ha vuelto a plantear preguntas sobre cómo se permitió que un colono de alto rango como Ehrlich estuviera en una zona de guerra activa, especialmente porque no era un soldado en servicio activo ni de reserva.

Algunos sectores de los medios de comunicación israelíes expresaron su indignación por lo que calificaron de “violación de las normas militares”, mostrando gran preocupación por el hombre al que describieron como “investigador”.

Sin embargo, el ejército israelí justificó la visita de Ehrlich a la zona de guerra del sur del Líbano como parte de una “misión” militar para “evaluar una fortaleza” para su posible conversión en un puesto de observación.

Esto ocurrió días después de que Michael Freund, ex subdirector de comunicaciones del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, publicara un artículo en el periódico controlado por el régimen, Jerusalem Post, que afirmaba provocativamente que el sur del Líbano “era en realidad el norte de Israel”.

Según informes de los medios de comunicación israelíes, la presencia de Ehrlich en el sur del Líbano fue permitida por el comandante de la Brigada Golani, aparentemente con el propósito de “investigar una antigua fortaleza” y “familiarizarse con la zona”.

Es pertinente señalar que el régimen israelí tiene antecedentes de utilizar la arqueología como herramienta para promover sus falsas afirmaciones sobre importantes sitios patrimoniales en los territorios palestinos ocupados.

Un ejemplo destacado es el de Silwan, en la Al-Quds ocupada, donde durante años se han empleado excavaciones arqueológicas e iniciativas turísticas para justificar el desplazamiento de residentes palestinos.

Ehrlich (2.º desde la izquierda) con un grupo de fuerzas de ocupación israelíes

Ehrlich, quien durante años había trabajado estrechamente con el ejército israelí recorriendo importantes sitios patrimoniales palestinos para fabricar documentos falsos, estaba en el sur del Líbano con el mismo propósito.

En imágenes publicadas en las redes sociales, se le ve armado y vestido con uniforme militar israelí y equipo militar, de pie frente al histórico Castillo Shamaa, un emblemático sitio patrimonial libanés ubicado en el pequeño pueblo de Shamaa en el distrito Sour del Líbano, aproximadamente a 25 kilómetros de la frontera palestina.

“¡Miren esta antigua mezquita en el sur del Líbano! Debajo de ella hay un antiguo templo construido por antepasados ​​judíos antes de su desaparición. Dios nos lo dio”, afirmó en el video, hablando en hebreo.

Tras su muerte, las reacciones arrojaron luz sobre el papel de Ehrlich en el avance de la estrategia militar israelí de reclamar sitios palestinos y libaneses para ocuparlos y destruirlos.

Según fuentes privadas, había sido un engranaje vital en el proyecto sionista del “Gran Israel”.

Yaron Rosenthal, jefe del Consejo Regional de Gush Etzion y amigo de Ehrlich, comentó que Ehrlich fue una figura pionera en el campo de “la guía turística y el estudio de Judea y Samaria”.

“Nuestra generación siguió su ejemplo, pendiente de cada una de sus palabras”, dijo Rosenthal, enfatizando la importancia de las contribuciones de Ehrlich para impulsar los reclamos israelíes sobre territorios.

Israel Ganz, jefe del Consejo Regional de Benjamín, también destacó el impacto de Ehrlich en los esfuerzos de asentamiento, señalando su papel en la promoción y expansión del proyecto colonial de asentamiento.

“Fue un pionero de la colonización y un pilar de la comunidad de Ofra. Miles de entusiastas de la tierra se han inspirado en sus descubrimientos y percepciones, arraigados en su profundo amor por la Tierra Santa”, dijo Ganz.

El movimiento Nachala, que promueve activamente el establecimiento de asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania ocupada, expresó su “profundo pesar” por su fallecimiento y lo calificó de “pionero de los asentamientos”, señalando que su trabajo “fortaleció la motivación” de los soldados israelíes.

Ehrlich, con atuendo militar, visto en un pueblo fronterizo en el sur del Líbano

Un grupo de WhatsApp a favor de los asentamientos llamado “Nuestra Gaza para siempre” también lamentó su muerte, aclamándolo como “uno de los pioneros de los asentamientos, un explorador de la (llamada) Tierra de Israel y un valiente luchador”.

En medio de una avalancha de reacciones a su papel en las “actividades pioneras de asentamiento”, muchos también señalaron los esfuerzos de Ehrlich por justificar los reclamos sobre la llamada “Tierra de Israel” mediante la producción de folletos, artículos de investigación y libros para promover falacias sionistas.

Un usuario de Twitter, bajo el nombre de Tamer, dijo que Ehrlich escribió “muchos artículos falsos” que tenían como objetivo demostrar que la tierra de Palestina pertenece a los judíos colonos.

“También trabajó en la documentación de sitios arqueológicos en aldeas árabes en Cisjordania y los atribuyó a judíos. Tiene muchos libros falsificados, investigaciones y libros destinados a falsificar la historia”, escribió el usuario, refiriéndose a las actividades de propaganda del colono asesinado para el régimen sionista.

La historia de Ehrlich en el asentamiento se remonta a 1977, cuando se mudó a Ofra y pasó cinco años como guía en una escuela de campo local, donde conoció a su esposa, Tamar, quien se desempeñaba como secretaria de la escuela.

La pareja estuvo entre las primeras 50 familias que establecieron “residencias permanentes” en el asentamiento.

Ehrlich visto con uniforme militar israelí en el sur del Líbano

Durante décadas, Ehrlich vivió en un asentamiento ilegal en la Cisjordania ocupada, donde llevó a cabo una extensa investigación arqueológica que forma parte del movimiento de asentamientos ilegales de la entidad sionista.

También conocido como Jabo, Ehrlich fue reconocido como una “autoridad líder” en la historia y arqueología de Judea, Samaria y Benjamín. Su investigación destacó la importancia histórica de estas regiones y afirmó que existían conexiones judías con la tierra mediante la falsificación de documentos.

Abogó por las narrativas sionistas en el contexto del colonialismo de asentamiento, contribuyendo significativamente al discurso sobre el uso de la arqueología como herramienta política para afianzar la ocupación ilegal.

Los hallazgos de Ehrlich fueron aprovechados por grupos políticos sionistas como Gush Emunim, que buscaban establecer asentamientos ilegales como un medio para afirmar la llamada "soberanía" israelí.

Su trabajo reforzó la narrativa que enmarcaba la arqueología como justificación para la expansión de los asentamientos, influyendo en las políticas que promovieron los asentamientos judíos en la Cisjordania ocupada.

Libros escritos por Ehrlich.

En particular, identificó sitios históricos importantes como la Tumba de José, ubicada en el corazón de la ocupada Nablus, y Tel Balata, estableciendo vínculos entre ellos y eventos bíblicos.

Editó dos series de libros influyentes: Samaria y Benjamín y Estudios en Judea y Samaria, que se centraron en estas regiones, según documentos a los que tuvo acceso el sitio web Press TV.

La primera serie enfatiza la importancia histórica de las áreas, detallando excavaciones arqueológicas, artefactos y su relevancia para las narraciones bíblicas, mientras que la segunda explora varios aspectos de la vida en estas regiones, incluidas las dinámicas culturales, religiosas y sociales.

Ehrlich también es autor de varias obras sobre la “historia judía” en la Palestina ocupada y la región en general, entre ellas Gaza Since and Forever: The History of Gaza's Jewry, que pretende documentar la presencia histórica y las experiencias de las comunidades judías en Gaza.

Este libro habla de las “contribuciones” de los judíos a la cultura, la economía y la sociedad de la región con el fin de impulsar la narrativa sionista de que los judíos son pueblos indígenas.

Además, también escribió una columna regular sobre asuntos relacionados con la llamada “Tierra de Israel” para el periódico Makor Rishon.

Fortaleza arqueológica en la ciudad de Shamaa, Líbano, que Ehrlich visitó

Su visita al sur del Líbano el miércoles fue la última de una serie de entradas ilegales a territorio libanés desde octubre de 2023, bajo la cobertura de las fuerzas militares israelíes.

Apenas dos semanas antes de su asesinato, los periodistas de Israel Hayom se habían reunido con Ehrlich en Nablus, donde estaba acompañado por fuerzas de la Brigada Regional de Samaria.

Juntos visitaron la tumba de José y luego se dirigieron a Tel Balata, que según Ehrlich era el sitio probable de la ceremonia bíblica de bendiciones y maldiciones.

Mientras conducía por la ciudad ocupada, relató sus visitas a la zona durante su infancia, recordando una época en la que “uno podía pasear por aquí antes de que existieran muros y vallas”.

En un video que circula en las redes sociales, se le ve nuevamente con atuendo militar israelí, acompañado por varias fuerzas del régimen mientras caminaban por la localidad palestina de Beit Omar.

También realizó “visitas arqueológicas” custodiadas por militares en aldeas palestinas en 2012.

El historiador, periodista y activista de derechos humanos Craig Murray comentó sobre la decisión del ejército israelí de llevar a Ehrlich a la zona de guerra en el sur del Líbano.

“En la enloquecida mente sionista que pretende justificar la anexión, el señor Ehrlich logró demostrar definitivamente que ahora esa tierra no es suya”, escribió.

El periodista, autor, bloguero y cineasta estadounidense Max Blumenthal dijo que la incorporación del “chiflado colonial” es “una prueba más de la degradación y el fanatismo del ejército israelí”.

Texto recogido de un artículo publicado en Press TV.