Miles de iraníes inundan Teherán en marcha de 10 km por Eid Al-Qadir

Miles de iraníes inundan las calles de Teherán en la ‘Marcha de los 10 km’ por Eid Al-Qadir. La celebración se convierte en un clamor de unidad y resistencia nacional.

Las calles de la capital iraní se han transformado en un escenario monumental de fe, alegría y, sobre todo, un fuerte mensaje político al mundo. Miles de personas se han congregado en la ya tradicional “Marcha de los 10 Kilómetros” para celebrar el Eid Qadir Al-Jum, una de las festividades más sagradas del islam chií.

Sin embargo, este año, la celebración ha trascendido lo puramente religioso para convertirse en un símbolo inquebrantable de unidad nacional frente a las amenazas externas.

Tras un año marcado por tensiones sin precedentes y una confrontación directa contra las agresiones de Estados Unidos y el régimen de Israel, el pueblo iraní ha demostrado que la presión exterior solo fortalece su cohesión interna.

Las pancartas, los cánticos y las declaraciones de los asistentes reflejaron un espíritu de lucha indomable y un apoyo absoluto al Eje de la Resistencia.

Nargues Fallah, Teherán

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