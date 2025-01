Podíamos llegar a un acuerdo y Zelenski quería pelear: Trump

El presidente de EE.UU., Donald Trump, acusa al mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, de socavar los acuerdos de paz y querer luchar con Rusia.

“Podíamos llegar a un acuerdo (...) y Zelenski decidió que quería luchar”, señaló Donald Trump en una entrevista con la cadena televisiva estadounidense Fox News el jueve, en cuanto a la posibilidad de acabar con la guerra.

El nuevo inquilino de la Casa Blanca remarcó que Zelenski “no debería haber permitido el inicio de una operación especial en Ucrania” y ha pedido que se ponga fin al conflicto lo antes posible. De acuerdo con él, Zelenski ahora se muestra dispuesto a negociar la paz.

“Zelenski, les diré, quiere arreglar todo ahora. Ya ha tenido suficiente”, enfatizó Trump.

Durante su campaña electoral, Trump afirmó que el conflicto en Ucrania nunca habría comenzado si él hubiera sido presidente en lugar del expresidente, Joe Biden, y agregó que, de ser reelegido, lo resolvería en 24 horas.

Al respecto, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó esas declaraciones del mandatario estadounidense como una simplificación excesiva, argumentando que el conflicto es demasiado complejo para solucionarse en un solo día.

Más aún, desde Rusia han manifestado en repetidas ocasiones que Moscú está abierta al diálogo con la nueva Administración estadounidense sobre el conflicto ucraniano, pero el objetivo del acuerdo debe ser la paz a largo plazo y no una breve tregua.

El presidente Donald Trump pidió el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania como parte de su primera entrevista desde que regresó a la Casa Blanca, y dijo que el presidente ruso, Vladímir Putin, nunca debería haber lanzado su operación a gran escala en 2022.

El 47º presidente estadounidense criticó al expresidente Joe Biden por “permitir” que comenzara la guerra, afirmando que las políticas energéticas de su predecesor enriquecieron a Putin.

Ya ha tenido suficiente, aclaró Trump. Zelenski no debería haber permitido que esto sucediera. Ya sabes, si no es un ángel, no debería haber permitido que esta guerra sucediera. En primer lugar, está luchando contra una entidad mucho más grande, añadió.

Además, Trump en una publicación en Truth Social el miércoles, pidió a Rusia que llegue a un acuerdo o enfrente más presión económica.

“Lleguen a un acuerdo ahora y ¡Paren esta guerra ridícula! Si no llegamos a un “trato” pronto, no tendré otra opción que imponer altos niveles de impuestos, aranceles y sanciones a todo lo que Rusia venda a Estados Unidos y a varios otros países participantes”, escribió Trump.

