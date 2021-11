Bielorrusia: EEUU aprovecha de crisis migratoria para lanzar guerra

Bielorrusia arremete contra Estados Unidos por buscar desencadenar una guerra a través de la crisis migratoria en la frontera de Bielorrusia y Polonia.

El presidente bielorruso, Aleksandr Lukashenko, ha aclarado este viernes que Estados Unidos tiene la intención de empezar una guerra al aprovecharse de la precaria situación en la frontera de Bielorrusia y Polonia por la crisis migratoria.

“Están tratando de aprovecharse de estos pobres refugiados, este proceso. Su propósito ya es visible. Ya están diciendo abiertamente que quieren que la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) se involucre. ¿Qué significa? Desatando una guerra. Europa no necesita esto, Europa no quiere esto, Europa no quiere una guerra. ¿Quién necesita esta guerra? Americanos”, ha subrayado Lukashenko.

Lukashenko, asimismo, ha hecho hincapié en que Washington solo pretende ayudar a los bielorrusos, aunque los tratamientos de EE.UU. hacia otros países está basada en las políticas agresivas del presidente del país, Donald Trump.

El jefe de Estado bielorruso enfatizó que junto con el presidente ruso, Vladimir Putin, ven lo que está sucediendo y evalúan estos eventos de la misma manera. Además, ha tachado de difícil la actual situación en las fronteras, exigiendo a todos sus ciudadanos a involucrar instantáneamente en enfrentarse con los enemigos.

Las palabras del mandatario bielorruso han producido mientras que la tensión entre Minsk y Varsovia ha aumentado por el creciente flujo migratorio de bielorrusos que se dirigen a las fronteras con la Unión Europea (UE) por la mala situación económica derivada de las sanciones impuestas por el Occidente, como Estados Unidos y el bloque europeo, entre otros.

Las autoridades polacas tienen previsto enviar 2500 soldados para ayudar a los guardias a fin de proteger las zonas fronterizas del país ante los migrantes indocumentados. Polonia también desplegará unidades de la Décima Brigada Blindada Ligera, equipada con tanques Leopard, a la ciudad de Biala Podlaska, este de Polonia, en la frontera con Bielorrusia, tal y como recoge la agencia rusa de noticias TASS.

