GECF advierte sobre consecuencias económicas de la guerra contra Irán

El secretario general Foro de Países Exportadores de Gas (GECF, por sus siglas en inglés) ha advertido sobre las consecuencias económicas de la guerra contra Irán.

Durante su intervención en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF, por sus siglas en inglés), el secretario general del GECF, Philip Mshelbila, advirtió el jueves que la situación en el estrecho de Ormuz ha puesto en riesgo el suministro de gas natural, helio y fertilizantes químicos.

Mshelbila subrayó que la situación del gas en Asia Occidental es crítica, ya que, como consecuencia del cierre del estrecho de Ormuz, cerca del 20 % del suministro mundial de gas natural licuado (GNL) ha quedado fuera del mercado.

El secretario general del GECF añadió que la evolución general del mercado este año dependerá del momento en que se reabra el estrecho de Ormuz. Asimismo, pronosticó que, para finales del presente año, la oferta de gas podría disminuir entre un 1,7 % y un 4,1 %, una situación que depende directamente de la reapertura de este estratégico corredor marítimo.

Mshelbila señaló que el impacto de esta situación no se limita al gas natural licuado ni al gas en general, sino que también afecta al suministro de helio y fertilizantes químicos, una cuestión que repercutirá especialmente en los países en desarrollo.

Añadió que, debido a la disminución de la producción agrícola en numerosos países, el presente año será particularmente difícil y que sus consecuencias económicas serán amplias y generalizadas.

hnb