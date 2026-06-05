Irán amenaza con tomar medidas si EEUU no emite visas para Mundial 2026

Irán ha alertado que se verá obligado a tomar medidas alternativas si EE.UU. no emite a tiempo los visados para el equipo iraní para el Mundial 2026.

En declaraciones a la emisora ​​nacional, el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Tay, ha afirmado este viernes que los pasaportes se han entregado a la embajada de Estados Unidos en Ankara y que los funcionarios de la federación están haciendo un seguimiento activo del proceso.

“Hemos informado a la FIFA de que, si no se emiten los visados ​​para los jugadores y el cuerpo técnico, nos veremos obligados a tomar otras decisiones”, ha declarado.

En otra parte de sus declaraciones, Tay ha añadido que el asunto se está tratando con seriedad y que se espera que se aclare “hoy o, a más tardar, mañana”.

Según el funcionario iraní, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), también ha sido notificada formalmente a través de los canales oficiales, y describió la comunicación de la federación con el organismo rector como un proceso en curso.

La federación busca visas de entrada múltiple para evitar tener que solicitarlas repetidamente cada vez que los jugadores entren y salgan de Estados Unidos.

Tay ha advertido que las visas de entrada única podrían alterar el calendario de preparación del equipo.

“Los jugadores no deberían verse obligados a volver a solicitar la visa cada vez que entren y salgan”, ha criticado Tay, considerando que “eso interferiría con la preparación del equipo”.

Ha añadido que “el objetivo principal de la federación es que la selección nacional se centre exclusivamente en el fútbol” y ha remarcado que “no debe haber distracciones por cuestiones administrativas ni trámites de viaje repetitivos”.

A pesar de la incertidumbre, Tay ha expresado un optimismo moderado. “La experiencia demuestra que pueden surgir complicaciones de última hora”, reconoció, “pero nuestra evaluación es que, finalmente, se emitirán las visas”.

La cuestión de los visados ​​estadounidenses es el último punto pendiente en los preparativos de viaje de Irán. Los visados ​​para México y Canadá ya se han tramitado sin problemas, según ha confirmado Tay.

A principios de esta semana, el embajador de Irán en Turquía anunció que las visas mexicanas se habían emitido en 48 horas y entregado a la delegación en Antalya, donde el equipo ha estado entrenando desde el mes pasado.

México accedió a eximir, de forma excepcional, la comparecencia presencial en la embajada y la toma de huellas dactilares.

La selección iraní tiene previsto partir hacia Tijuana el sábado, donde será su sede de preparación para el Mundial 2026. La base de entrenamiento del equipo, originalmente ubicada en Tucson, Arizona, fue trasladada a Tijuana, México, a petición de la federación iraní de fútbol por motivos de seguridad en medio de la tensión y amenazas de EE.UU. tras una guerra de agresión estadounidense-israelí contra el país persa.

Estados Unidos, México y Canadá son los países anfitriones de la Copa Mundial 2026, siendo esta la cuarta vez que el territorio estadounidense acoge el evento.

Los tres partidos de la fase de grupos de Irán —contra Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto— se jugarán en territorio estadounidense.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, había dicho que los atletas iraníes no tenían prohibido participar en el Mundial, pero a menos de un mes del inicio del evento, aún no se han emitido visas para el equipo iraní.

La selección nacional de fútbol de Irán sigue adelante con sus preparativos para el Mundial de 2026, y los dirigentes han bautizado al convoy del equipo como “Minab 168” en homenaje a los 168 escolares, la mayoría niñas, que fueron martirizados el 28 de febrero, el primer día de la guerra de agresión entre Estados Unidos e Israel.

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