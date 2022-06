¿Cuáles son las propuestas claves de Petro para llegar a Presidencia?

El candidato izquierdista Gustavo Petro, si es elegido presidente de Colombia, impulsaría importantes reformas, como el modelo económico y la ley tributaria.

Este domingo, 29 de mayo, se celebrarán las elecciones presidenciales en Colombia y se conocerá al sucesor de Iván Duque.

Gustavo Francisco Petro Urrego, de la alianza Pacto Histórico y favorito para ganar estos comicios, según las encuestas, ha planteado la necesidad de realizar reformas profundas en diversos campos. A continuación, revisamos sus cinco propuestas principales que implementaría de llegar a la Casa Nariño esta vez, después de haberlo intentado en dos oportunidades.

1. Cambio del modelo económico

Petro ha propuesto un cambio radical en el modelo económico que impulsa la producción agropecuaria. En este sentido, tiene previsto poner en marcha una reforma agraria que ataque la desigualdad en la propiedad y el uso de la tierra, garantizando el derecho a la tierra de las familias rurales, con las mujeres como prioridad, y la formalización de la propiedad, entre otras medidas. Su objetivo es desincentivar los latifundios.

El candidato a la Presidencia de Colombia ha afirmado en sus declaraciones que su Gobierno no va a expropiar, sino democratizar. “Jamás he pronunciado la palabra expropiación”, señaló el pasado 15 de marzo en uno de sus debates principales. De hecho, Petro, y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, firmaron el abril un documento público en el que se comprometieron a no expropiar “a nadie ni a nadie”.

Además, el candidato de izquierdas se ha referido a la posibilidad de renegociar los tratados de libre comercio con Estados Unidos.

Proponemos una política que proteja la creación de una agricultura que con ayuda del Estado, pueda sembrar las 6 millones de toneladas que hoy importamos.#PetroEsElCambio pic.twitter.com/Ei0AFRlOUq — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 26, 2022

2. Cuidado del territorio

El aspirante a la Presidencia de Colombia además ha presentado un programa para proteger los ecosistemas y los recursos naturales, con una mención ampliada al agua. Entre otras medidas, se ha considerado una transición energética de la matriz dependiente del petróleo y el carbón a las energías renovables.

Su gobierno también busca poner fin al extractivismo, prohibirá la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, y detendrá los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera, mientras no dará nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos ni permitirá la gran minería a cielo abierto.

3.Promover la igualdad de las mujeres

Gustavo Petro tiene planeado aumentar la participación política de las mujeres; de modo que ocupen el 50 % de todos los cargos públicos en todos los niveles y las ramas del poder y que exista un Ministerio de la Igualdad encargado de articular las políticas vinculadas al género.

Ha planteado la creación de un Sistema Nacional de Cuidados que busca reconocer y reducir la carga de las tareas de cuidado en las mujeres. El tiempo dedicado al cuidado será reconocido como trabajo y recompensado.

Asimismo, propone que las mujeres tengan acceso prioritario a la educación superior pública, el crédito y la distribución y formalización de la propiedad de la tierra, al mismo tiempo que se garantice un ingreso mínimo básico por encima de la línea de pobreza “para proteger y empoderar a las mujeres cabeza de familia”.

Los programas ofrecidos por Petro, además, apuntan a la lucha contra la violencia, mediante la creación de un “sistema nacional de alertas tempranas” para combatir los feminicidios. Es más, pretende acatar la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto.

4. Cambios en las fuerzas de seguridad

Petro también ha planteado cambios en las fuerzas de seguridad y avanzar hacia la “desmilitarización de la vida social”, bajo la teoría de que debe prevalecer las autoridades civiles sobre las militares. Por tanto, el servicio militar va a dejar de ser obligatorio y se va a respetar la objeción de conciencia.

Para evitar estallidos sociales, lo primero es no tener un ministro indolente como Carrasquilla. Diálogo social ante todo.#YoVotoPetroPresiden pic.twitter.com/iQgaayZuGq — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 28, 2022

Por otro lado, todos los integrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia accederán a la educación superior y a más formación en áreas como los derechos humanos y ajustes en los mecanismos para avanzar en la carrera, los sistemas salariales y de pensiones. Además, se eliminen los fueron penales militares y que se fortalezcan los procesos de investigación en la justicia militar.

Asimismo, ha propuesto el desmonte del Esmad (el Escuadrón Móvil Antidisturbios), que ha estado bajo las críticas por sus acciones violentas y abusivas.

El favorito de los votos dice que tiene previsto brindar las garantías para el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, a la movilización y la protesta social.

Ulteriormente, ha sostenido que el fin del conflicto armado hace que sea necesario un ajuste de los roles. Entretanto, dice que, de ser elegido, se reconocerán los protocolos del acuerdo de paz del Gobierno colombiano de Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y que iniciarán el proceso de paz integral con todos los actores de la violencia. Petro también ha destacado la necesidad de la creación de las condiciones para avanzar en un diálogo y negociación eficaz con los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

5. Reforma tributaria

Petro ha defendido una reforma tributaria que se enfoque en los dividendos: será obligatorio declararlos y siempre tendrán que pagar impuestos. En tal sentido, ha explicado que la mayor carga estaría orientada “sobre las 4000 más grandes fortunas de Colombia”. Dentro de ese conjunto, no apuntarán hacia las empresas productivas, sino los activos improductivos, mencionando los dividendos y las transferencias al extranjero, ha detallado el candidato presidencial

También, ha propuesto que nadie que reciba recursos del Estado pueda tener cuentas en los países denominados como “paraísos fiscales”. El objetivo es que el espacio fiscal del país aumente unos 5,5 puntos del producto interno bruto (PIB) anuales a través del aumento de la recaudación, pero también mediante la desarticulación de beneficios tributarios que según Petro no son justos y las políticas contra la evasión.

nkh/ncl/mkh