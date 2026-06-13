Irán anuncia detalles del funeral del Líder mártir de la Revolución Islámica - Noticiero 13:30

Líder de Irán conmuta 139 penas de muerte, el canciller iraní plantea un posible entendimiento con EE.UU. y Irán anuncia fecha y detalles de ceremonia fúnebre del Líder mártir.

1. El pueblo iraní dará su último adiós al Líder mártir de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en una serie de ceremonias fúnebres que culminarán con su entierro el 9 de julio en el santuario de Imam Reza (P) en la ciudad de Mashhad.

2. El Líder de Irán, el ayatolá Seyed moytaba Jamenei, autorizó la conmutación de las condenas a muerte de 139 personas por recomendación del Poder Judicial.

3. El canciller de Irán, Seyed Abás Araqchi, informa de la posibilidad de llegar a un memorando de entendimiento con Estados Unidos en los próximos días, aunque afirma que esto no es definitivo.

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