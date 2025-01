Irán desmiente informes sobre contacto con Elon Musk

Irán niega cualquier contacto entre el multimillonario estadounidense Elon Musk, la mano derecha de Donald Trump, con su representante ante la ONU.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, ha desmentido este jueves un informe publicado por el periódico estadounidense The New York Times sobre el contacto de Elon Musk con el embajador de la República Islámica de Irán ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amir Said Iravani, y su papel en la liberación de la periodista italiana, Cecilia Sala.

El diplomático iraní ha descrito el mencionado informe como ficción y fantasía mediática.

The New York Times había alegado anteriormente que Elon Musk se reunió con Iravani en Nueva York, un comentario que los funcionarios iraníes, incluido el canciller iraní, Seyed Abás Araqchi, habían rechazado.

El rotativo estadounidense, en una fake news, afirmó que tal encuentro se llevó a cabo con la orden del presidente electo de EE.UU., Donald Trump.

Ante estas declaraciones, las autoridades iraníes han reiterado que el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos no supone ninguna diferencia para Teherán.

La Dirección General de Medios Extranjeros del Ministerio de Cultura y Orientación Islámica de Irán anunció en un comunicado emitido el 30 de diciembre de 2024 que la Sra. Cecilia Sala, ciudadana italiana, que viajó a Irán el 13 de diciembre del mismo año con una visa de periodista, fue arrestada el 19 de diciembre por cargos de violación de las leyes de la República Islámica.

La mencionada fue liberada el 8 de enero de 2025, y regresó a Italia.

