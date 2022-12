Líder: EEUU creó Daesh y ahora alza la bandera de los derechos humanos

El Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, afirma que EE.UU. creó Daesh y ahora alza la bandera de los derechos humanos.

«La condenación del enemigo en este suceso (1) es además distinta de la de otros muchos sucesos terroristas ocurridos en el país. A veces atacan un complejo militar, a veces un centro político. En fin, eso es una cosa; pero, lo que atacan otra vez es un centro de peregrinaje, que no es una reunión política ni para el combate y la pelea. Es un lugar para la peregrinación, para la intimidad con Dios (…). Esto es muy deshonroso para el enemigo. ¿Y quién es ese enemigo? ¿Es solo enemigo el que cometió el crimen? Ese, cómo no, está claro. Ese es enemigo, es criminal, es traicionero, es un malhechor… pero no es el único. Detrás de él hay otros. Dicen «Daesh». Y sí, claro, pero ¿quién creó a Daesh? ¿Quién engendró ese ente pernicioso? Estados Unidos dijo claramente que a Daesh lo habían engendrado ellos. Eso lo dijeron ellos claramente; no ahora, hace siete u ocho años dijeron que a Daesh lo habían engendrado ellos. Son culpables. Esos mismos que ahora agarran la bandera de los derechos humanos. ¡Dios maldiga esas bocas falaces y esos corazones negros y crueles! Actúan de una manera y hablan de otra. Sobre los derechos humanos, sobre los derechos de la mujer, sobre cuestiones humanitarias variopintas… dicen una cosa y hacen otra. Es decir, ¡perfectos hipócritas! Y el hipócrita es infiel; el infiel, enemigo de Dios. Estos son tanto infieles como hipócritas y enemigos de Dios. En este asunto de Shah Cheragh, estos se han cubierto de ignominia» (20/12/2022).

NOTAS

1) Decenas de personas perdieron la vida y resultaron heridas en un ataque terrorista, reivindicado por el grupo terrorista Daesh, que tuvo lugar 26 de octubre de 2022 en el sagrado mausoleo de Shah Cheragh en Shiraz.

Fuente: spanish.khamenei.ir