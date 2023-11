Gaza vislumbra días negros con infierno a la vuelta de la esquina

La crisis humanitaria se agudiza en los campamentos en los que se han refugiado los gazatíes tras la inavsión criminal israelí, iniciada el pasado 7 de octubre.

Más de 50 000 familias gazatíes se encuentran evacuadas en el mayor campo de refugiados implementado, en la gobernación de Jan Yunis, por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), para refugiar a aquellas personas que han quedado sin hogar debido a los agresivos bombardeos israelíes.

Lamentablemente con la llegada del invierno y la lluvia, la situación de las personas que residen en tiendas de campaña, se está viendo afectada muy negativamente.

Según afirman los gazatíes, las condiciones que se viven en este campamento son infrahumanas. No hay comida, no hay agua, no hay combustible, no hay nada. La poca comida que pueden conseguir la tienen que cocinar a la lumbre porque no hay gas. Incluso el pan se ven obligados a realizarlo con sus propias manos, ya que todas las panaderías están fuera de servicio.

El número de evacuados aumenta en este campamento y con ello la situación empeora. Lo único que quieren los gazatíes en este momento es el fin de este genocidio que está cometiendo Israel contra Gaza.

Todos los refugiados en el campo han perdido sus hogares por los bombardeos israelíes y no les ha quedado otro refugio que las tiendas de campaña.

Sin embargo las malas condiciones ambientales están aumentando el sufrimiento de los ciudadanos palestinos residentes en los campos de refugiados, quienes están volviendo a quedarse sin un lugar en el que vivir.

Huda Hegazi, Franja de Gaza.

