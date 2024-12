Palestina y Siria bajo fuego

En estos días, el Levante mediterráneo es escenario de una intensificación de una agresión amplia, sostenida y criminal a manos de potencias occidentales, el régimen nacionalsionista israelí, junto a la participación de Turquía. ¿Los principales blancos?: Siria y Palestina.

En el caso específico de Siria, que lleva ya 13 años de una política de agresión, invasión y destrucción del país a manos de grupos terroristas, apoyados por potencias extranjeras, ha entrado de lleno en una espiral de fragmentación. Con el paso de los días, desde la acción militar que sorprendió por la rapidez, la magnitud y el avance sin contención a manos de grupos terroristas, nos va quedando claro y coincido con las palabras de Seyed Ali Jamenei (1) que, los sucesos en Siria, que han significado la caída del gobierno del expresidente Bashar al-Asad, es producto de un plan conjunto llevado a cabo por la triada conformada por Estados Unidos, el régimen sionista y Turquía.

Una caída del gobierno sirio que destaca la toma del poder por las bandas terroristas lideradas por el grupo Hayat Tahrir al Sham (2) y su líder el extremista Abu Mohammad al-Golani, por el cual Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares desde el año 2013 evidenciando la hipocresía crónica del régimen estadounidense que, al mismo tiempo que ha formado y apoyado material y financieramente a decenas de grupos extremistas, dice perseguir a sus líderes, que hoy están al mando de un estado que marcha inevitablemente a su fragmentación. Una postura hipócrita de Washington y los europeos que incluso están activando acciones para quitar de las listas y organizaciones terroristas a los que han masacrado a decenas de miles de sirios e iraquíes, incluyendo a ciudadanos estadounidenses y de países de la Unión Europea.

Washington enseña cómo maquillar a un terrorista. Abu Mohammad al-Golani.

En el caso específico del ente sionista y del régimen turco, la expresión concreta de su accionar y pretensiones se formula concretamente, en la ocupación de territorio sirio, tanto en el norte del país a manos de las fuerzas del ejército del gobierno de Recep Tayip Erdogan y de la zona sur más allá incluso del ocupado Altos del Golan, para adentrarse a pocos kilómetros de la ciudad de Damasco, por parte del régimen nacionalsionista israelí. Los objetivos del ataque y desintegración de Siria son evidentes:

Apropiación de territorios de Siria para avanzar en su disolución tal como la conocemos. Fragmentar el país, bajo el dominio de distintos poderes extranjeros.

La búsqueda de Estados Unidos de fortalecer su posición en la región.

Acrecentar una política de máxima presión contra la República Islámica de Irán y la federación rusa en el cual el objetivo con este último país es eliminar su presencia militar tanto en la base naval de Tartus como la base aérea de Hmeimim (3)

Promover el apoyo permanente al régimen nacionalsionista israelí y propiciar el logro de su objetivo de expansión.

Resulta inaceptable y vergonzoso el silencio cómplice de la ONU que no aplica medida alguna para detener las acciones militares del régimen nazisionista israelí que está violando todo el derecho internacional. Ha traspasado toso los límites establecidos con el acuerdo firmado el año 1974, ha quebrantado la zona de amortiguación pasando incluso por encima de las fuerzas de la ONU estacionadas en la zona y arremetiendo contra territorio sirio en profundidad

A la hora del análisis resulta evidente que el proceso de diálogos de Astana, ni aquellos propiciados en Ginebra pudieron cambiar el destino de Siria , cuyo ataque masivo – contando incluso con la intervención de Turquía, uno de los miembros de Astaná - comenzó a planearse a la luz de la decisión de Washington, la OTAN y el sionismo de intensificar la presión y los ataques contra el eje de la resistencia y sobre todo contra la República Islámica Irán y la federación rusa en un escenario internacional de conflictos en amplias zonas del planeta.

Para esa labor de zapa se utilizó a los grupos terroristas salafistas, aprovechando un momento de incertidumbre en el apoyo a Siria tanto de Rusia como de Irán: la política de sanciones, la guerra llevada a cabo por la alianza entre Estados unidos, Rusia y su testaferro ucraniano contra Rusia. El asesinato de líderes de la resistencia tanto del Líbano, Palestina, como también asesores de alto nivel iraní. Los ataques en las profundidades del territorio ruso y las propias indecisiones del gobierno de Bashar al Asad, quien nunca se decidió a abrir el frente del Golán, que hubiese significado dispersar las fuerzas sionistas y con ello avanzar en el necesario combate contra el ente nacionalsionista.

El acercamiento de Al Asad a algunos países árabes, sobre todo Arabia saudí, como también la ingenuidad de creer en las promesas turcas expresadas en los diálogos de Astana y que dejaron en evidencia la labor de zapa cumplida por Erdogan con discursos pro palestinos, por ejemplo, ue simplemente son la verbalización hipócrita de un dirigente, que nunca ha cesado de apoyar al régimen sionista en el suministro de petróleo, por ejemplo y ahora participando activamente en la fragmentación de Siria.

Todo ello había sido advertido por la República Islámica de Irán al gobierno sirio y sin embargo la dirección llevada a cabo por el gobierno sirio fue aminorar las relaciones fluidas y cercanas que se tenían con el Cuerpo de Guardianes de la revolución islámica y no seguir las recomendaciones estratégicas dadas a conocer en la asesoría militar que Irán proporcionó al gobierno sirio y su ejército.

El presidente del parlameneto iraní Mohamad Baqer Qalibaf ha señalado que “si el gobierno de Al Assad hubiera escuchado nuestras advertencias y no hubiera descuidado el diálogo con su pueblo, el pueblo no habría sido testigo de estos disturbios y ataques terroristas. El asesinato del íderes de Hezbollá fue más grave para irán que la caída de Basahr Al Asad” Baquer ha afirmado que hoy, la nación siria no estaría al borde del caos interno, del ajuste de cuentas sectario y del daño a los bienes nacionales, y no habría sido testigo de las repetidas agresiones del régimen sionista y la destrucción de su infraestructura si el gobierno hubiera prestado atención a las advertencias de Irán (4).

Las presiones de los regímenes monárquicos del Golfo Pérsico son los que permiten encontrar su origen en la decisión de reintegrar a Siria en el seno de la Liga árabe en mayo del 2023 de la cual había dio expulsada el año 2011. Allí se le “recomendó” llevar a cabo una serie de medidas relacionadas principalmente con Irán, que han ido quedando en evidencia con el transcurso de los días.

Lo que sostengo no quita en modo alguno la defensa sostenida de la soberanía siria por parte del gobierno de Bashar Al-Asad, su ejército y parte importante de su sociedad antes de los errores estratégicos cometidos desde hace un año a la fecha. Una conducta valerosa frente a la claudicación de gran parte de los países árabes de la región. Pero…el final trágico de Siria, la caída del gobierno, la derrota con escaso combate de las fuerzas armadas sirias tras el avance terrorista, la participación de países que hoy la fragmentan, el silencio obsequioso de la Liga árabe y la inevitable fragmentación valida la tesis de los errores estratégicos de Al Assad y su gobierno, en la última etapa de su gobierno.

Duele enormemente que, tras 13 años de agresiones terroristas, la muerte de 600 mil sirios, el desplazamiento de 9 millones de personas y cinco millones como refugiados en países vecinos, principalmente, terminen con un país sometido hoy al poder de aquellos que lo han destruido. Con toda lógica, ante ese panorama, el esfuerzo iraní de tantos años, no se podía expresar en inmolarse ante una dirigencia y un ejército que finalmente no enfrentó al terrorismo y su ofensiva lo que originó un avance incontenible desde Idlib, Homs, Alepo y llegar a Damasco sin apenas encontrar resistencia en un par de semanas.

El corte de suministros a la resistencia libanesa y palestina a partir de la decisión de fragmentar Siria y que aquellos grupos terroristas agrupados en la llamada Coalición Nacional Siria, principal organización opositora, apoyada por Turquía, y Hayat Tahrir al Sham, grupo terrorista takfiri cuyo líder es el extremista Abu Mohammad Al Jolani. Convertido en testaferro del mismo gobierno estadounidense a cuyas tropas Al Jolani combatió en Irak el año 2003 desde las filas de Al Qaeda y su integración posterior a Daesh liderado por Abu Bakr al Baghdadi.

Hoy, este terrorista ha devenido en principal figura de las fuerzas que derrotaron a Al Assad y con toda probabilidad le será útil a Washington y el sionismo, hasta que decidan eliminarlo bajo la decisión de reflotar e intensificar las acusaciones de terrorista que hoy retocan. Al Jolani en esta operación de maquillaje ha sido entrevistado por la cadena de noticias CNN. Además, el departamento de Estado norteamericano está trabajando por sacar a Hayat Tahrir al Sham de la lista de entidades terroristas. ¿Se necesitan más pruebas para mostrar la implicancia del agonizante gobierno de Joe Biden?

Palestina

Nuestra palestina gloriosa, digna, valerosa, esta Palestina que día a día abofetea nuestra cobardía e hipocresía como sociedades incapaces de apoyar con todo lo que merece, para derrotar al régimen nacionalsionista judeo israelí y sus apoyos.

El pueblo palestino y sus organizaciones de resistencia exigen nuestro sostén: político, diplomático, la aplicación de la Carta de las Naciones Unidas en su capítulo siete. Palestina requiere que los gobiernos cobardes, timoratos, medrosos, sin vergüenza alguna, corten sus relaciones nefastas con el nazisionismo. Palestina, desde nuestras sociedades, precisa que avancemos en la campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) contra el ente neonazi israelí. No comprar los productos que generan en los territorios palestinos ocupados y al mismo tiempo boicotear a todas aquellas empresas extranjeras que se benefician de la política de ocupación, colonización y exterminio. Denunciar sus acciones, impedir que sigan llenándose sus bolsillos, ser capaces de alzar nuestra voz y llamarlos cómplices del genocidio.

Ejemplo de algunas empresas donde aplicar la campaña BDS.

Palestina no demanda más de los estudios de Amnistía Internacional, como aquel presentado hace un par de días que constata lo que sabemos: Palestina sufre un genocidio a manos del régimen más criminal de los últimos 80 años. El informe titulado “Es como si fuéramos seres infrahumanos: el genocidio de Israel contra la población palestina de Gaza”, documenta el proceso de exterminio (continuación de aquel que lleva ya 76 años) tras la operación Tormenta de Al Aqsa de octubre de 2023.

Se señala en este documento que “Israel ha venido sumiendo a la población palestina de Gaza en un infierno de destrucción sin ningún pudor, continuamente y con absoluta impunidad. Israel ha llevado a cabo actos prohibidos por la Convención sobre el Genocidio, con la intención específica de destruir a la población palestina de Gaza. Entre ellos figuran: matanza de miembros de la población palestina de Gaza, lesión grave a su integridad física o mental y sometimiento intencional de ella a condiciones de existencia que habrían de acarrear su destrucción física”.

Mes tras meses, consigna el informe, el régimen sionista ha tratado a la población palestina de Gaza como un grupo infrahumano que no merece derechos humanos ni dignidad, demostrando así su intención de causar su destrucción física”, ha explicado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. “Nuestras fulminantes conclusiones deben servir de llamada de atención a la comunidad internacional: lo que está ocurriendo es genocidio. Hay que ponerle fin ya”.

Estamos plenamente de acuerdo en esta conclusión, pero… ¿qué hacemos para detenerlo? Donde está la decisión, como ha sido con otros países de dotar de armas a la resistencia palestina y defenderse de colonos extranjeros sionistas, de defender sus tierras frente al ataque de las hordas neonazis. Donde están las sanciones internacionales para castigar a los jerarcas del Cuarto Reich versión israelí, donde está castigarlos económicamente, bloquearlos, impedir que sigan recibiendo armas.

Resulta embrutecedor y vergonzoso que la Asamblea general siga sosteniendo que debe cesar la agresión, el genocidio, las muertes contra el pueblo palestino, principalmente mujeres y niños y todo queda en un llamado dirigido a una sociedad como es la israelí, ciega, sorda y muda. Una sociedad mayoritariamente responsable de los crímenes contra el pueblo palestino y partícipe, principalmente, de mujeres y niños. Como cómplices son las comunidades sionistas alrededor del mundo que apoyan la limpieza de imágenes de los asesinos, como sucede en Chile con la comunidad judía de Chile (CJCH). Se requiere obligar a los criminales a la sociedad judeo sionista que frenen sus crímenes, que no sigan bebiendo de la sangre de un pueblo, para llevar adelante sus planes mesiánicos, falsos, mitológicos.

Se requiere detener a los criminales civiles y militares de la entidad infanticida y terrorista israelí. Que nuestros gobiernos emitan directivas, que castiguen la incitación al genocidio y la complicidad de aquellas comunidades judías del planeta que encubren, maquillan los crímenes del régimen israelí y suelen defender a los victimarios bajo una narrativa victimista. Comunidades que han tenido una conducta despreciable amparando el asesiantos de mujeres y niños.

En el caso específico, un estudio revela el temor generalizado a la muerte que la guerra israelí en Gaza ha infundido en corazones de los niños de la franja de gaza costera. La investigación, cuyos resultados se publicaron este miércoles 11 de diciembre, fue realizada por el Centro Comunitario de Formación para la Gestión de Crisis, una ONG con sede en Gaza, y la organización benéfica War Child Alliance, con sede en Londres. Se demostró que hasta el 96 por ciento de los niños en Gaza siente que su muerte es inminente y el 49 por ciento realmente desea morir. La evaluación también reveló que el 92 % de los menores “no acepta la realidad”, el 79 % sufre pesadillas y el 73 % presenta síntomas de agresión. Unicef por su parte ha calificado de “un infierno” la situación de un millón de niños palestinos en la Franja de Gaza debido a los ataques indiscriminados de Israel.

“Este informe deja al descubierto que Gaza es uno de los lugares más horrorosos del mundo para los niños”, afirmó Helen Pattinson, directora ejecutiva de War Child Alliance. Quien además ha destacado que “además de la destrucción de hospitales, escuelas y hogares, un rastro de destrucción psicológica ha causado heridas invisibles, pero no menos destructivas en niños que no tienen ninguna responsabilidad por esta guerra”. Por su parte La compañía Airwars, de Reino Unido, describe el genocidio nazisionista israelí en la Franja de Gaza como el “conflicto más destructivo y fatal” de los últimos tiempos. La empresa británica, que rastrea guerras aéreas internacionales en todo el mundo, dijo en un nuevo informe que Israel lanzó una de las campañas militares más intensas del siglo 21, después que la resistencia palestina lanzara su operación Tormenta de Al Aqsa (5).

Tanto en Siria como en Palestina se expresa en toda su dimensión las palabras dadas a conocer por el presidente del Parlamento iraní, Muhammad Baqer Qalibaf quien señaló que “la región está siendo testigo de una rápida transformación para formar un nuevo orden y debemos actuar inteligentemente, para convertir los desafíos actuales en oportunidades…confiamos en que el futuro de Siria no será acorde a lo que planean los conspiradores”.

Irán es plenamente consciente que la caída del gobierno sirio, los ataques contra El Líbano y el genocidio contra palestina causa perturbaciones en el camino de lucha de la resistencia pero esa resistencia ha dado pruebas evidentes de adaptación y eso implica que conceptos como intensificación de la lucha, uan dinámica de combate más precisa, efectiva y donde los esfuerzos deben redoblarse darán finalmente la victoria frente a aquellos que hoy, ebrios en su sensación de triunfo encontraran en los pueblos que conforman el eje de la resistencia un escollo que será, finalmente, su derrota para ser recordados sólo como lo que han sido: criminales, ocupantes, colonizadores y genocidas.

Pablo Jofré Leal

Artículo Para Hispantv

Permitida su reproducción citando la fuente.