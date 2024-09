¿Cómo el “perro guardián” israelí se comió sus palabras?

Un “perro guardián” israelí ha dado marcha atrás en su informe “no verificable” sobre la “violencia sexual” durante la operación Tormenta de Al-Aqsa.

Por: Maryam Qarehgozlou

Después de que el relato del New York Times (NYT) sobre las “violaciones masivas” de HAMAS fuera desacreditada por fuentes deficientes y una sorprendente falta de pruebas, un “perro guardián” israelí también ha dado marcha atrás en su informe “no verificable” sobre la “violencia sexual” durante la operación del 7 de octubre.

Médicos por los Derechos Humanos de Israel (PHRI, por sus siglas en inglés) reconoció en una declaración reciente que su documento de posición de noviembre de 2023 sobre la violencia sexual, en el que los medios occidentales se basaron en gran medida como prueba de falsas acusaciones de violación contra los combatientes del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) durante la operación Tormenta de Al-Aqsa, nunca llegó a ninguna conclusión y su único objetivo era “crear conciencia” sobre el tema.

“En las extensas investigaciones realizadas en los meses posteriores a la publicación del documento de posición en noviembre, algunos testimonios a los que se hace referencia en él han sido cuestionados o considerados no verificables, y es posible que más se enfrenten a un escrutinio similar en el futuro”, reconoció el grupo en el comunicado.

“Lamentamos su inclusión en el documento de posición”, señaló.

Dijo que el “objetivo principal” del documento de posición era “abogar” por una investigación exhaustiva del asunto y que el informe no pretendía “autenticar” o “desacreditar” las afirmaciones.

“Nuestro enfoque fue crear conciencia sobre el tema, abogar por una investigación oficial y presionar para que se tomen medidas inmediatas para garantizar que las víctimas potenciales reciban atención profesional adecuada a la naturaleza de su trauma”, constata el comunicado.

Finalmente se demostró que la alegación que fue amplificada por este grupo israelí después de los acontecimientos del 7 de octubre del año pasado y ampliamente informada por muchos medios de comunicación occidentales era falsa.

#Opinión 🧐 |🇵🇸📰Premio Pulitzer de NYT por la guerra de #Gaza, una parodia del periodismo



🔹El premio Pulitzer del diario estadounidense The New York Times por la cobertura de la guerra de Gaza es una parodia del periodismo.



📌 https://t.co/8MbpmqTQrX

✍🏻Por Maryam Qarehgozlou pic.twitter.com/r2HrHFfD4z — HispanTV (@Nexo_Latino) May 11, 2024

¿Cómo se desacreditó la historia?

En medio de la guerra genocida del régimen israelí contra Gaza que se lanzó hace más de siete meses y que ya ha matado a más de 36 000 palestinos en el territorio asediado, han circulado afirmaciones infundadas que acusan a los combatientes de la Resistencia de HAMAS de violaciones masivas y violencia sexual el 7 de octubre.

Las afirmaciones circularon en plataformas de redes sociales y medios de comunicación occidentales sin una verificación básica de los hechos, en un intento de vilipendiar y demonizar la Resistencia palestina.

El 28 de diciembre, el New York Times llevó a cabo una supuesta investigación, a la que siguieron otros informes de los medios, cientos de artículos noticiosos y entrevistas citando fuentes israelíes y al mismo grupo israelí para convencer a los lectores de que HAMAS “utilizaba la violación como arma de guerra”.

Sin embargo, la historia narrada por NYT y otros principales medios occidentales pronto se desmoronó y expuso problemas sistemáticos. Los medios de comunicación independientes comenzaron a examinar los informes, las llamadas “investigaciones”, y finalmente concluyeron que “no había pruebas de que se hubiera producido una violación masiva”.

“El artículo [del New York Times] es un fraude emocionalmente manipulador destinado a justificar o distraer la atención del genocidio de Israel en Gaza”, subrayó el portal The Electronic Intifada en su informe desacreditando la historia del NYT.

No obstante, The New Yorker, New York Times, Associated Press y The Nation trataron el documento de posición del PRI de noviembre como prueba de “violación y violencia sexual” el 7 de octubre.

Sin embargo, el documento de PHRI, al igual que otros informes similares, carecía de información original y también se basaba en afirmaciones de los medios de comunicación sin fundamento y sin corroboración.

Tampoco incluyó ninguna evidencia forense, testimonios de sobrevivientes ni evidencia en vídeo.

En marzo, Hadas Ziv, directora de ética y políticas de PHRI, también reconoció que había numerosos problemas con el documento de posición del que era coautora.

Ziv admitió problemas de credibilidad con las fuentes y que no revisó todas las pruebas disponibles.

También recalcó que “no sabía” que numerosas fuentes incluidas en el informe habían inventado historias de atrocidades, incluido ZAKA, un grupo sionista extremista plagado de escándalos que los medios occidentales describieron engañosamente como un “equipo de respuesta a emergencias” sin fines de lucro.

De hecho, ZAKA y sus líderes, sobre todo Yossi Landau, han sido sorprendidos fabricando propaganda atroz alrededor del 7 de octubre, incluidas las historias desacreditadas de bebés decapitados, niños atados, baleados y quemados, y de una mujer embarazada cuyo feto fue arrancado de su vientre.

“No sabía que ellos [los voluntarios de ZAKA] no son confiables. … Pero tal vez sólo estoy confiando en las personas que cuentan la historia tal como es y no la investigo”, adujo Ziv.

Otros medios como Reuters, CNN, The New York Times, BBC, The Guardian, NBC, Politico, The Wall Street Journal y The Washington Post también citaron a voluntarios de ZAKA sin mencionar escándalos pasados o controversias actuales que los rodean.

Además, las investigaciones revelaron que ninguna de las fuentes mencionadas en el periódico de PHRI y otros medios de comunicación, que alegaron haber visto cadáveres con signos de violación o violencia sexual, estaban capacitadas profesionalmente para realizar tales evaluaciones, y casi todas inventaron esas historias.

El informe del PHRI también afirmó que algunas de sus fuentes, incluido Raz Cohen, quien afirma haber visto una violación, estaban relacionadas con el ejército israelí. También descartó el hecho de que su historia ha cambiado en numerosas ocasiones.

Sigue saliendo más evidencia de que hubo MONTAJE MEDIÁTICO durante los ataques de Hamas, con los cuales se ha intentado justificar el GENOCIDIO.



Otra MENTIRA del pasquín globalista.



NYT admite que era falso su informe: HAMAS no violó a mujeres israelíeshttps://t.co/RoeGltklOm pic.twitter.com/pV0Lk7ZSL0 — manuel hernández borbolla (@manuelhborbolla) March 26, 2024

Misión cumplida

Ahora que el propio PHRI se ha retractado de su informe, los observadores creen que los principales medios de comunicación y las organizaciones sionistas que amplificaron esas mismas afirmaciones falsas no tienen nada a qué recurrir.

“PHRI ahora está retrocediendo en gran medida en su informe, señalando que nunca llegó a ninguna conclusión y solo abogó por una investigación, y lamenta la inclusión de información errónea y poco confiable”, escribió en una publicación Ryan Grim, jefe de la oficina de Intercept en Washington DC. en X (antes Twitter), la semana pasada.

“Seguiremos escuchando declaraciones similares en los meses y años venideros, cuando se pueda hablar del tema con seguridad y su propósito esté terriblemente completo”, agregó.

Las organizaciones de derechos humanos también advierten que el régimen israelí ya ha “explotado” los desacreditados informes de violencia sexual cometida por HAMAS y los ha “convertido en arma” como herramienta de propaganda para justificar su campaña de guerra genocida contra los palestinos y deshumanizar a los 2,3 millones de habitantes civiles de Gaza.

La Red de Solidaridad Feminista para Palestina, un colectivo internacional de académicas y abogadas feministas antiimperialistas y anticoloniales, dice que la campaña de los medios occidentales contra HAMAS es un intento liderado por Israel de “contrarrestar la humanización de los hombres palestinos” mientras filman y comparten sus propias imágenes en línea, en marcado contraste con las representaciones racistas en los medios hegemónicos.

“La acusación de violación sistemática y brutal es una herramienta utilizada no sólo para demonizar la Resistencia palestina sino para deshumanizar a los hombres palestinos en general. Al enmarcar la Resistencia palestina, no como un movimiento de liberación anticolonial sino a través del tropo del terrorista-violador, también se borra el derecho de los palestinos a la Resistencia armada contra la ocupación según el derecho internacional”, resaltó el grupo de derechos humanos.

Texto recogido de un artículo publicado en Press TV.