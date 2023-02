Sobrevivientes del sismo en Siria a Press TV: Sanciones agravan nuestra miseria

Ghofran, un estudiante de medicina de 26 años de la ciudad portuaria siria de Latakia, no ha dormido ni comido desde el catastrófico terremoto del lunes que sacudió vastas zonas del país, dejando un rastro de muerte y destrucción.

Por Hiba Morad

Si bien Ghofran tuvo suerte de sobrevivir, su mejor amiga trágicamente perdió su vida bajo los escombros del edificio en el que vivían.

Hablando exclusivamente al sitio web de Press TV por teléfono, contó el horror del día “apocalíptico” cuando “se desató el infierno”.

“La gente está traumatizada y las sanciones de Estados Unidos solo empeoran las cosas”, dijo Ghofran, y agregó que la gente está “viendo morir a sus seres queridos debido a la falta de ayuda y equipo”.

Actualmente, decenas de miles de personas se están alojando en refugios improvisados, mientras que muchos siguen atrapados bajo los escombros de los edificios a medida que aumenta el número de muertos.

En Siria, la mayoría de las víctimas se han producido en el noroeste del país, en las ciudades de Alepo, Hama, Latakia y Tartus, según la agencia estatal de noticias SANA.

El terremoto masivo, con epicentro en la vecina Turquía, se produjo en la madrugada del lunes y fue seguido por una serie de réplicas de alta intensidad.

Las sanciones mataron a mis amigos, dos veces

Lo que ha agravado la miseria de las personas en medio de la crisis humanitaria son las paralizantes sanciones estadounidenses, que impiden y obstruyen el flujo de ayuda al país árabe golpeado por el terremoto.

El ministro de Relaciones Exteriores sirio, Faisal al-Miqdad, en sus comentarios del martes, dijo que las sanciones de Estados Unidos han agravado la situación en el país, impidiendo la entrega de ayuda.

Ghofran reconoció que la situación era “insoportable”, con desastres naturales y sanciones draconianas que les hacían la vida imposible.

“No había equipo, ni vehículos, casi nada para ayudar a rescatar a mi amiga y a otras personas atrapadas bajo los montones de escombros”, dijo al sitio web Press TV.

“Estados Unidos está matando a mi pueblo, el pueblo sirio. ¿Cuándo entenderá el mundo que tienen que hacer algo al respecto? ¿Hasta cuándo tenemos que vivir bajo sanciones y sufrir?”.

Ghofran dijo que fue “realmente difícil” recordar todo lo que sucedió ese día.

“Escuché a mi amiga. Ella estaba pidiendo ayuda desde debajo de los escombros, pero no pude hacer nada. Empecé a levantar algunas rocas con mis propias manos y a pedir ayuda al mismo tiempo. Estaba teniendo un ataque de nervios”, relató.

“Mi amiga murió, conmigo parado justo encima de ella, sin poder hacer nada. Si tuviéramos lo que se necesitaba para sacarla, podría haber sobrevivido”.

Ghofran le dijo al sitio web Press TV que ella y sus amigos siguen en estado de shock, ya que saben que más amigos y familiares todavía están atrapados y luchando por sus vidas.

La estudiante de medicina y sus amigos han estado tratando de ayudar en algunos centros médicos, también donando sangre, o haciendo todo lo posible para salvar tantas vidas como puedan.

Más devastación para un país devastado por la guerra

Sara, una periodista siria, hablando con el sitio web de Press TV desde una de las zonas de refugio en Latakia, donde se alojan las personas afectadas por el terremoto, indicó que no había presenciado un “desastre natural tan devastador” durante sus 11 años de activismo.

“Ha agregado más devastación al país ya devastado”, dijo, describiendo la situación actual como “catastrófica”.

“La gente está traumatizada, la ayuda es muy poca para cubrir sus necesidades y la situación es realmente dolorosa”, dijo. “Los niños me rompen el corazón, puedes ver el trauma en sus ojos”.

La periodista dijo que los paramédicos y bomberos locales están tratando de ayudar, pero la escala y magnitud de la catástrofe es enorme y requiere más rescatistas, especialmente en climas fríos.

“Gracias a Dios, el terremoto no me afectó a mí, pero lo vi con mis propios ojos”, comentó. “Tengo que decirles que aquí hace un frío mortal y no puedo imaginar cómo sobrevivirá la gente bajo los escombros. sin comida ni agua durante días”.

Estados Unidos explota la catástrofe de Siria

Las personas en Siria, más allá de las líneas sociales y económicas, se han visto afectadas directa o indirectamente por el terremoto, el peor en varias décadas.

“Millones de personas no solo han sido afectadas por el terremoto, sino que también están pasando por un dolor enorme al ver a sus seres queridos bajo los escombros mientras están indefensos y el mundo observa en silencio”, dijo el actor sirio Maen Abdel Haq al sitio web Press TV.

Dijo que el pueblo sirio es consciente de lo que está sucediendo y se da cuenta de que Estados Unidos no solo es indiferente a su difícil situación, sino que también está armando el desastre natural contra ellos.

Hiba Morad es una académica y analista política que reside en Teherán y actualmente está cursando un doctorado en lingüística en la Universidad de Teherán.