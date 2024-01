El Líbano afirma que está preparado ante cualquier agresión israelí

El Ministro de Trabajo del Líbano afirmó que el Líbano está preparado para afrontar cualquier guerra impuesta por Israel y eso define la última palabra.

El ministro de Trabajo libanés, Mustafa Bayram, confirmó que la última palabra entre su país y el régimen sionista se pronunciará sobre el terreno y que Beirut está preparada para cualquier guerra que se le impone, citó la agencia de noticias palestina Sama.

“No atacamos a nadie, pero tenemos derecho a responder a cualquier agresión y estamos listos para responder a cualquier agresión a la que estemos expuestos y estamos listos para cualquier guerra que se nos imponga”, agregó el ministro, añadiendo que este asunto depende del comportamiento del enemigo, entonces si el régimen sionista les ataca recibirá la respuesta de la misma manera que atacar.

En cuanto a la solicitud de Israel sobre implementar la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para crear una zona de amortiguamiento en la frontera de la Palestina ocupada con el Líbano, Bayram afirmó: Esta declaración no es aceptable.

Al enfatizar que el régimen sionista no se ha adherido a esta resolución, dijo que la resistencia continúa y no se detendrá mientras haya ocupación y no terminará de ninguna manera.

El alto diplomático libanés sobre las amenazas israelíes de atacar al secretario general del Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá), Seyed Hasan Nasrolá, señaló que no es la primera vez que el régimen sionista hace este tipo de amenaza, pero Hezbolá la toma en serio y toma todas las medidas preventivas para proteger a su alto responsable.

El miércoles pasado, el ministro de asuntos exteriores israelí, Eli Cohen, afirmando que, si Hezbolá no se aleja de la frontera entre los territorios ocupados y el Líbano al otro lado del río Litani, amenazó que pondría al secretario general de Hezbolá en la lista de terroristas.

El primer ministro libanés, Nayib Mikati, advirtió el jueves de la semana pasada que los continuos ataques del régimen israelí a su país introducirán a la región en una guerra total que afectará a todos los países de la región y pidió presionar al régimen sionista para que deje de violar leyes y normas internacionales.

Desde el inicio de los indiscriminados bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza, Hezbolá ha lanzado más de 1000 ataques contra objetivos de la entidad sionista en apoyo al enclave costero palestino.

Israel emprendió una guerra genocida contra Gaza, como represalia por la operación sorpresa Tormenta de Al-Aqsa lanzada por el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) el 7 de octubre en respuesta al recrudecimiento de los crímenes del régimen sionista contra el pueblo palestino.

eaz/hnb